Asaltaron y encerraron a mujer en Paraná: simularon ser de empresa de cadetería

en el interior de su vivienda; ladrones simularon ser cadetes de una aplicación de pedidos y, a punta de pistola y con el casco de moto colocado, le sustrajeron dinero y pertenencias personales.“La mujer fue abordada por dos sujetos que se hicieron presentes en el domicilio simulando ser cadetes de PedidosYa con la vestimenta y la conservadora de esta empresa; ingresaron al domicilio, utilizando un arma de fuego, redujeron a la mujer y la dejaron encerrada en el baño., confirmó ael jefe de comisaría segunda, Guillermo González. Afortunadamente, la víctima del violento asalto no resultó lesionada.El hecho se inseguridad ocurrió el lunes, a las 15.30, en una vivienda de la zona de calle Curá Álvarez, entre Maipú y Feliciano, en Paraná. La causa se investiga comoe intervinieron efectivos de Criminalística y Robos y Hurtos.Según explicó el comisario,y fue ahí cuando se percataron de que la mujer estaba sola. Se investiga si los delincuentes hicieron una tarea de inteligencia previa o si el atraco a la anciana fue una cuestión azarosa.aclaró el funcionario policial e informó: “Según los registros de las cámaras de seguridad, estas personas tenían el casco colocado y así cometieron el ilícito”.En la oportunidad, y para evitar ser víctima de este tipo de ilícitos, el comisario recomendó que “si la persona no hizo ningún tipo de encargue, que no abra la puerta, sobre todo cuando se trata de personas en estado de vulnerabilidad”. Sugirió, además, que las pertenencias, como el dinero o teléfono celular, “no estén a la vista y que se circule por las arterias principales y de mayor iluminación”.