“Mami me están robando”: el ardid en nuevos intentos de estafas telefónicas

Los intentos de estafas siguen a la orden del día. En la madrugada de este miércoles, varias familias de la ciudad de Victoria, recibieron un llamado al teléfono fijo con el objetivo de estafarlos, pero ante las reiteradas advertencias que se emiten a la población, en esta oportunidad nadie cayó en la estafa.



Según pudo saber Elonce, los llamados se registraron entre las 1.20 y las 3, y el ardid utilizado por los delincuentes fue similar en todos los llamados.



“Me llamaron al teléfono fijo a la madrugada, después de la 1, y me dijeron mami me están robando, enseguida corté pero me quedé muy nerviosa y asustada. Desconecté la línea y fui hasta la habitación de mi hijo, gracias a Dios estaba durmiendo”, relató a Elonce Elizabeth, una vecina de la ciudad de las Siete Colinas.



Minutos después de esa infructuosa llamada, y a la vuelta de la casa de esta mujer, otro ciudadano recibía el mismo llamado: “Me llamaron a la 1.20, me dijeron que le habían robado a mi hijo; cómo él solo tiene 7 años, les dije y bueno que va a hacer y les corté”, contó Agustín.



Y así en varios domicilios se replicaron estos llamados extorsivos, pero afortunadamente nadie cayó en el engaño.



Desde la Jefatura Departamental de Victoria confirmaron a Elonce que “se recepcionaron denuncias a personas que recibieron llamados únicamente, pero no hubo damnificados” y señalaron que la mayoría de las llamadas provenían de la ciudad de Córdoba y Buenos Aires. Generalmente quienes los realizan utilizan los chip prepago de telefonía celular y después los descartan.



Tras ello, desde la fuerza, recordaron a la población estar alertas a este tipo de llamados, que generalmente se realizan en horas de la madrugada informando sobre un familiar que ha sido secuestrado o que ha tenido un accidente y solicitando un pago de dinero a cambio de ser liberado u otro tipo de extorsión.



Ante esta situación, solicitaron cortar la llamada de forma inmediata, y comunicarse con la Policía. En el caso de Victoria, los números son al 101, al (343)-154602082 (Comando Radioeléctrico) o al (3436)-15610025 División Investigaciones.