Soldado muerto en supuesta “iniciación”: “me lo mataron, no fue un accidente”

Angustia

Sin explicaciones

Tras el fallecimiento del subteniente de 22 años del Ejército Argentino, quien murió este domingo en la provincia de Corrientes después de haber formado parte de una fiesta de iniciación en regimiento de Paso de los Libres, también conocida como ‘bautismo’, junto a compañeros y jefes del Grupo de Artillería Nº 3 de Paso de los Libres. El padre del joven, Exequiel Chirino, brindó detalles del hecho a una emisora local: "le hicieron tomar alcohol, y lo obligaron a tirarse a la pileta... y se ahogó"."Estoy desesperado, mi hijo tenía que presentarse el lunes. Estaba alojado en el hotel Alejandro. Yo lo acompañé para preparar todo y que llegue puntual al ingreso, estoy totalmente quebrado y destrozado", contó Chirino.Y dio detalles: "le exigieron a mi hijo a tomar. Le tenían que hacer la bienvenida a mi hijo y estos oficiales, Jorge Chávez y Exequiel Mesa, lo obligaron a comprar bebidas en exceso, cigarrillos, carne, whisky, postre. Matías pidió permiso para llegar una hora más tarde y le dicen que no hay problema".Agregó que "en el Ejército eso es una tradición, todos lo saben, le hicieron tirar a una pileta, después le pidieron más cigarrillos y fernet".Al mismo tiempo, el padre, describió: "a las 8 de la mañana, me llamó el encargado preguntandome si hablaba con el papá de Matias Chirino y me dice 'venga a buscarlo porque está muerto'. Me agarró un ataque de nervios, tiré el celular, luego cuando hablo de nuevo le pregunté qué pasó"."Salí del hotel, me fui hasta el destacamento, y hasta el hospital. Allí encontré a mi hijo con la camisa rota, desnudo y muerto, nadie me dio explicaciones de qué pasó, por qué, después tuve que hacer la denuncia en Gendarmería", relató el hombre.Y agregó: "un camarada de Matías me acompañó y me contuvo en todo momento y hasta el día de hoy no tengo explicaciones, no me sabe decir nada el jefe de la unidad", remarcó.Además, el padre del subteniente, manifestó: "hablé con un general y me dijo que iba a hacer todo lo posible para que se aclare lo que pasó con mi hijo"."Esas personas tienen que ir presos, abusaron de su autoridad. Mataron a un chico de 22 años, todo el esfuerzo que hizo en estos 5 años, lo destruyeron en una noche, le exigieron que tome y así terminó, ellos me lo mataron, no fue un accidente", concluyó en diálogo con