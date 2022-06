Denunciaron que una mujer “fotografía y acosa a menores” cerca de la escuela

Denunciaron que una mujer de unos 50 años merodea en la zona del Colegio Nacional de Gualeguaychú, y allí captura imágenes de menores de edad que las envía por WhatsApp. Según consta en la exposición policial-que fue radicada en la comisaría de Suburbio Sur- los hechos se vienen sucediendo desde hace un tiempo en la línea 2 de colectivos urbanos y en cercanías al establecimiento educativo.



En su relato, uno de los padres contó que una de las menores de edad “fue abordada en la parada de colectivos de calles Luis N. Palma y República Oriental por una mujer de cincuenta años o más, que comenzó a hacerle demasiadas preguntas personales sobre ella, la familia y sus horarios”.



Ante esta situación, la joven expresó sentir incomodidad, pero pensó que sólo se trataba de una mujer muy curiosa o extraña, pero la situación cambió cuando la mujer en cuestión comenzó a sacarle fotos, tanto en la parada de colectivos como dentro del ómnibus.



Según consta en la denuncia, la menor no era la única fotografiada “sino que le saca fotos a su hermana y a otras chicas en el transcurso del viaje. Varias chicas se fueron dando cuenta y, además, observaron que las enviaba a alguien vía WhatsApp”.



El padre de la joven le recomendó que “si les volvía a sacar fotos, avisaran al chofer”. “Ayer le tocó el turno, otra vez, a mis chicas, a lo que ellas reaccionaron tomándole una foto a la mujer y preguntándole por qué les hacía eso y qué hacía con las fotos. Esta mujer les empezó a gritar y mi hija comenzó a llorar. Al ver eso, una mamá las apoyó y dijo que ella las estaba acompañando en el viaje porque sus hijas también habían sido objeto de las fotos. Otra chica, se animó y también la acusó”, relató el padre, quien tomó contacto con la organización social “Rompiendo el Silencio”, que acompaña a víctimas de acoso y abuso.



“No sabemos quién recibe las fotos a través de WhatsApp ni para qué las usa. Estamos asustados y lamentablemente, por razones de trabajo, no podemos llevarlas ni acompañarlas en los viajes”, expresaron.



Además, señalaron que “esta señora merodea escuelas primarias y secundarias en varios horarios (las chicas se la encuentran en cualquier horario en que viajen). Ahora, una mamá y nosotros radicamos la denuncia. La oficial dice que va a intentar localizarla e identificarla. Pero que hasta no tener una orden judicial, no puede proceder a revisar su celular ni realizar ninguna acción”, detallaron los denunciantes.



Asimismo, aseguraron que su objetivo es difundir esta preocupante situación para ver si “de alguna forma aparecen más damnificados y denuncian para avanzar con la investigación judicial”. (ElDía)