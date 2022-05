Tenía una tobillera electrónica y robaba para pagar habitación en lujoso hotel

Jhonny L. Ll. es ciudadano chileno y tiene 25 años. Estuvo alojado en un exclusivo hotel para turistas de Balvanera donde las habitaciones más baratas se pagan entre 90 y 108 dólares. No salía a pasear como otros extranjeros que visitan la ciudad de Buenos Aires. Con una diferencia de 72 horas habría protagonizado dos robos donde se habría hecho de un botín de 14.000 dólares, 1500 euros y 100.000 pesos. Los hechos delictivos los hizo a pesar haber recuperado la libertad pocos días antes tras haber sido detenido en una camioneta robada cuando intentó escapar de un control policial.



El sospechoso fue detenido por detectives de la Policía de la Ciudad en la puerta del hotel donde se alojaba y, anteayer, tras un pedido del auxiliar fiscal Mariano Camblong, integrante de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público porteño, la jueza en lo penal, contravencional y de faltas Carla Cavaliere le dictó la prisión preventiva.



Dos semanas antes de que le dictaran la prisión preventiva, el sospechoso fue detenido en una camioneta robada en Quilmes. Él y un cómplice fueron apresados por personal de la Policía de la Ciudad en el barrio de Monserrat tras una persecución.



Por ese hecho, el auxiliar fiscal Camblong pidió la prisión preventiva. Pero la jueza Natalia Ohman no hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público, le otorgó la libertad monitoreada por tobillera electrónica y le impidió salir de los límites de la ciudad de Buenos Aires mientras durara el proceso.

Pero se detectó que salió de la ciudad de Buenos Aires y se lo ubicó en Quilmes. Cuando fueron a buscar al imputado en la dirección que había dado como domicilio, los investigadores advirtieron que no residía en el lugar. Tareas investigativas de la División Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), lo ubicaron en un hotel de Balvanera, donde estaba alojado.



Cuando llegaron los investigadores no estaba en la habitación, pero logró ser detenido en la puerta del hotel cuando llegaba en un vehículo que había sido robado. La Justicia ordenó inspeccionar la habitación donde se alojaba donde secuestraron “una bolsa de aluminio utilizada para inhibir la señal de los GPS de dispositivos, una licencia de conducir apócrifa y dinero de distintos países (230 dólares, 11.830 pesos argentinos, 500 Rupias de la India, 10 libras inglesas, 2 reales, 10 pesos mexicanos, 12.000 Rupias de Indonesia, 10.000 Dong de Vietnam y 5050 Bath de Tailandia), una chequera y una barreta”, según informaron fuentes policiales.



La chequera pertenecía a la víctima de un robo ocurrido en Balvanera el 17 de este mes cuando ladrones, tras utilizar un inhibidor de alarmas, abrieron un auto de un arquitecto y robaron una mochila con 100.000 pesos, la chequera secuestrada y una notebook.

La barreta habría sido utilizada para abrir una puerta de una casa de Colegiales donde delincuentes se hicieron de un botín de u$s 14.000, €1500 euros, dos computadoras y joyas. El hecho ocurrió el viernes de la semana pasada.

Para dictar la prisión preventiva, la jueza Cavaliere tuvo en cuenta que el imputado no cumplió la prohibición de salir de los límites de la ciudad de Buenos Aires y que cuando fue detenido circulaba en un auto robado. (La Nación)