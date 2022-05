Preocupan los robos en Colonia Avellaneda: “Uno no puede vivir tranquilo”

Vecinos de Colonia Avellaneda están preocupados por los constantes robos que ocurren en la localidad. En los últimos días, malvivientes ingresaron en una verdulería, una casa de indumentarias y dos camiones.“Hace 30 años que vivo acá y en las últimas semanas, mi familia ha sido víctima de robo. Ladrones entraron en dos camiones y hace como un mes también me robaron unos elementos de arriba del rodado”, expresó aCarlos Patat.Según contó, los malvivientes le revolvieron la cama, se llevaron una radio, desconectaron todos los cables y dejaron todo tirado. “La vez pasada me llevaron el manual del camión, el equipo de mate, una picana, una herramienta para hacer arrancar las baterías de los camiones. Faltan más cosas que me iré dando cuenta a medida que las necesite y nos las encuentre”.“Uno no puede vivir tranquilo, porque los ladrones aprovechan y se llevan todo”, apuntó. El hombre realizó la denuncia y la policía llevó adelante diferentes tareas: “allanaron el camión y tomaron huellas, pero hasta ahora no tenemos nada”.Por su parte, Cielo comentó que “sentimos que no podemos dejar nada. En mi caso, me llevaron del camión, una bolsa con ropa, documentación, un termo. Estamos en la puerta de mi casa y eso nos desconcierta”.“La policía nos dijo que cualquier movimiento extraño que notemos que les avisemos. La zona esta iluminada y los comercios tienen cámaras, pero los ladrones entran igual”, comentó.Durante la madrugada de este viernes, malvivientes barretearon la reja de un local de ropa e ingresaron a robar: “es el negocio de mi hermana y se llevaron muchas cosas de valor, pero no dejaron rastros. Trabajaron con total prolijidad, porque no dejaron nada sucio y seleccionaron la ropa que se llevaron”.Por su parte, Sol, la dueña del local contó que “hoy a la mañana nos encontramos con que nos habían entrado a robar. Nos llevaron toda la mercadería de hombre para el día del padre”.“Sentimos mucha rabia, estamos muy tristes. Es mucho el trabajo que hacemos y mucho sacrificio. Sabemos que nos vamos a levantar, pero en el momento es angustiante”.Una verdulería ubicada en calle San Martín y Juan Manuel de Rosas, en uno de los ingresos a la vecina localidad de Colonia Avellaneda, también fue víctima de robo.“Cuando abrí, comencé a atender a las personas y no me había dado cuenta. Por ahí note una ventana abierta y cuando mire la caja no tenía plata. Al recorrer el patio, vi que había ventanas sin rejas, y la pared marcada con barro”, contó a Elonce una empleada.