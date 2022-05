Hallaron sin vida a María Loza: “El lugar había sido sobrevolado y caminado”

Policiales Hallaron el cuerpo de María Victoria Loza tras diez días de intensa búsqueda

Finalmente este domingo y luego de 10 días de intensa búsqueda, un puestero de estancia halló el cuerpo sin vida de María Victoria Loza, la mujer de 76 años, que sufría Alzheimer y que se había ausentado de su casa en la localidad de Racedo, departamento Diamante.En diálogo con el programade, el Jefe de la Policía de Diamante, Comisario Maximiliano Villamonte, confirmó que a las 14.35 del domingo, “. Al hacernos presentes en el lugar corroboramos que era María Victoria Loza”.“Era un poco el final esperado porque al haber pasado tantos días, nos hacía presuponer algo así, ya se había buscado por todos lados y no aparecía y la encontró este señor”, señaló., dijo Villamonte y confirmó queSobre cómo pudo haber llegado hasta ese lugar, el Comisario estimó que “. El puestero desde el viernes que no iba a esa zona, no es normal que vayan, pero en esta oportunidad fue a buscar los animales y por eso la encuentra”.Villamonte dijo que al autopsia determinará fehacientemente el tiempo de muerte de Loza y remarcó que “pero la autopsia va a aportar claridad sobre de las causales”.Tras ello, dio cuenta que fue el encargado de hablar con Rubén Ricle, el hijo de la mujer de 76 años y notificarle sobre el triste hallazgo.Finalmente, y sobre el desenlace de este hecho, el Jefe de la Departamental Diamante expresó que