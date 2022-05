Taxista asesinada: tres heridas en el cuello y habría sido arrojada viva al pozo

El cadáver de una mujer que trabajaba como chofer de taxi fue encontrado dentro de un pozo de agua y con sus manos atadas. En un principio había trascendido que tenía una bolsa en la cabeza, pero en las últimas horas se confirmó que en realidad le habían colocado una prenda que era de ella en el rostro.Este jueves se confirmó que el cuerpo es de Claudia Benítez. La identificación se realizó mediante las huellas dactilares y además determinaron que tenía tres heridas de arma blanca en la zona del cuello. Su marido, que hasta el momento estaba demorado, ahora fue detenido como el principal sospechoso.El cuerpo de Claudia Benítez fue encontrado el miércoles a la mañana, durante el rastrillaje realizado por la Policía de Misiones para dar con su paradero. El operativo de búsqueda había comenzado luego de encontrar su taxi prendido fuego en la mañana del martes, último día en que se tuvo contacto con la mujer.Cuando encontraron el cuerpoSegún las primeras averiguaciones en la causa,en la Comisaría Décimo Novena UR-I desde el martes, cuando encontraron el auto incendiado en Nemesio Parma. En las últimas horas,de la muerte de Claudia Benítez.La taxista fue vista por última vez el martes por la mañana, cuando salía de su casa para realizar un viaje. Entre las 8 y 9 de la mañana, su auto fue encontrado prendido fuego en Nemesio Parma. Era mamá de dos niños, de 11 y 8 años.Una de las hermanas de la taxista desaparecida en Posadas, contó que Claudia estuvo involucrada en un choque durante el fin de semana y fue amenazada de muerte. Aseguró que el día de la desaparición, la mujer iba a encontrarse con estas personas para llegar a un acuerdo por los daños de los autos.Graciela Benítez sostiene que la muerte de su hermana estaría relacionada con ciertas amenazas que recibió la mujer por parte de una abogada posadeña, con la que tuvo un accidente de tránsito el pasado fin de semana a la salida de un local bailable de Posadas.“Hay una mujer, María Angelica R., que amenazó de muerte a mi hermana porque tuvieron un choque y supuestamente Claudia no quería pagar los daños del otro auto”. El incidente habría sucedido entre el viernes y sábado pasado, en la Avenida Cabred y Uruguay. Por el hecho la taxista desaparecida había hablado con FM Show para contar el incidente y fue ella la que filmó un video de la tensa situación que vivió.Según lo que contó Graciela Benítez, su hermana iba a encontrarse el martes con estas personas, para realizar los papeles por los daños que tuvieron los autos. “Según lo que me contó una amiga, ellos se iban a encontrar ayer (martes) a las 8 de la mañana en un lugar con un abogado para que le pague lo que le debe del choque”, dijo su hermana.El esposo de la taxista fue detenido como el principal sospechoso por el hecho y algunas versiones de las amigas de Claudia apuntaban a que la pareja estaba teniendo problemas. Sin embargo, las hermanas no concuerdan con esta versión y dudan que Juan Andrés R. este involucrado.“Yo estuve en Paraguay y ahí la vi con su esposo y estaban bien, era buena su relación. Ellos tenían percances, pero estaban bien, ellos se quedaron en un hotel en Paraguay porque fuimos a un casamiento y nos encontramos todos, y estaban bien, mi cuñado estaba feliz. Yo no creo eso y tampoco quiero imaginarme algo así. Ellos tienen dos hijos, de 11 y 8 años”, contó.Tras conocerse la desaparición y luego la muerte de Claudia Benítez, su entorno de amigas y compañeras de trabajo, apuntaron inmediatamente a la pareja como el principal sospechoso.En las últimas horas trascendieron chats de WhatsApp donde Claudia contaba la difícil situación que atravesaba con su marido. “La estoy pasando mal y me cansé de los maltratos que tengo que vivir”, dice uno de los textos que envió la mujer a una amiga a quien consultó si sabía de un “móvil disponible” ya que su pareja le había quitado su medio de trabajo.“Es horrible que te saque tu medio de trabajo, quiere que trabaje cuando quiere”, agregó.En otro de los mensajes que envío Claudia a su amiga escribió “sus insultos me dan miedo”. En otro fragmento vuelve a expresar su preocupación sobre quedarse sin trabajo, dado que su pareja le quiere sacar el taxi con el que trabaja.Claudia formaba farte de un grupo de mujeres taxistas que ofrecían su servicio específicamente para mujeres, debido a algunos hechos de inseguridad en la ciudad de Posadas. Este grupo buscaba contener y dar seguridad a todas las mujeres que necesitaban de un servicio de taxi y de estar forma darles la confianza de un viaje seguro.“Entre Nosotras” decía una inscripción en la parte trasera del auto que pertenecía a la mujer. El vehículo fue incendiado por completo y fue el primer hallazgo antes de encontrarla sin vida.Según vecinos de la zona, los asesinos de Claudia Benítez la habrían llevado en su propio taxi hasta llegar a la zona de atrás del Parque Industrial, lugar donde fue hallado el cuerpo.Un testigo, quien declarará en la causa, aseguró que vio entre las 6:30 y las 7:00 al taxi estacionado en una calle a metros del pozo en donde se encontraba el cuerpo de la víctima. Luego, los asesinos de Claudia Benítez habrían llevado el taxi a otro lugar en donde lo prendieron fuego.Además, esta teoría se podría comprobar con las imágenes que captaron las cámaras de seguridad en las cuales se puede observar que el taxi de la víctima circulaba entre las 5:59 y las 6:18, justo minutos antes de su desaparición.