“Me agarró un hombre y me llevó”: policía secuestró y abusó de nena de 5 años

El secuestro y abuso a una nena de 5 años conmocionó a la localidad de Chos Malal, en el norte neuquino. Mediante las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de un jardín de infantes se logró identificar a un efectivo policial que quedó detenido con prisión preventiva, tras ser acusado de abusar sexualmente de la nena el pasado viernes 15 de abril.“Me agarró un hombre y me llevó”, le dijo la nena a la madre y los abuelos, que la estaban buscando desesperadamente por las calles de la ciudad del norte neuquino.Según señalaron desde el Ministerio Público Fiscal, el acusado circulaba en un auto Chevrolet Corsa,ubicado en la calle Eva Perón de la ciudad. Luego“El viernes a las 18.30, la nena fue a media cuadra de casa a comprar dos chupetines al kiosco, pero no volvió enseguida. La estábamos mirando, fue un minuto. El abuelo fue a preguntar al kiosco y le dijeron que ya había comprado. Fue un momento muy difícil, una desesperación muy grande”, relató a LU5 Raquel, la abuela de la nena.Las cámaras de seguridad del jardín, que están frente al kiosco, fueron claves para localizar el vehículo del autor del hecho. “Se ve que el tipo la vio, la vigiló.”, contó angustiada la abuela.-Lm NeuquénDijo que su nieta estuvo ausente de su hogar entre las 18.30 y las 19.20 cuando regresó con unas nenas de su edad, que la acompañaron unas cuadras. “Mi nieta venía llorando y a las nenas no se le pudo preguntar mucho porque eran de su edad”, agregó.La abuela destacó el rápido accionar de la Policía local por dar con el agresor. “El tipo está localizado, pero nosotros jamás en la vida lo habíamos conocido. No es de Chos Malal, es de Zapala; hacía poco que estaba viviendo acá. Fue gracias a la Policía que amaneció buscándolo”, indicó.No obstante, lamentó la atención brindada en el hospital de Chos Malal. “Cuando la llevaron al hospital fue muy mal atendida. A pesar de todo lo que le pasó, tendría que haber estado en una sala sola y no estar expuesta. Fue muy mal atendida”, reiteró.Del acusado, la abuela dijo que “supuestamente era policía de Zapala, pero no estaba trabajando porque estaba con problemas psicológicos”. Tras la audiencia que tuvo lugar el domingo, quedó detenido en Buta Ranquil.“Le cag. . . la vida a mi nieta. Está mejor, pero”, añadió Raquel.En la audiencia, el fiscal jefe Fernando Fuentes le atribuyó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad doblemente calificada por la edad de la víctima y por ser el autor funcionario policial, todo en concurso real con el delito de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, señala el diario Lm Neuquén.