Perdió el control del auto y mató dos jóvenes que estaban sentados en el cordón

Un hombre perdió el control de su auto este martes por la noche en Las Heras, Mendoza, y atropelló a tres jóvenes que estaban sentados en el cordón de una rotonda. Dos hombres que aún no pudieron ser identificados murieron y una mujer quedó internada en estado crítico.Cerca de las 23, el Mercedes Benz C300 conducido por Jorge Roberto Díaz, de 62 años, por razones que están siendo investigadas, desvió su curso por la rotonda de Regalado Olguín y Champagnat, en la localidad de El Challao, y embistió a las tres personas que charlaban plácidamente a la vera del camino.Según informó Diario Uno, los dos fallecidos quedaron debajo del vehículo, lo que dificultó tanto el rescate de sus cuerpos como sus identificaciones, tarea que a la medianoche seguía pendiente. Andrea Morales, de 27 años, fue ingresada en el Hospital Central con heridas de gravedad.Llamados al 911 por parte de varios vecinos alertaron a la policía, que arribó al lugar junto a una ambulancia del SEC. Sin embargo, no pudieron hacer nada por los dos jóvenes que habían muerto en el acto.El control de alcoholemia de Díaz dio negativo. Sin embargo, fue trasladado a la Comisaría 6º por dos motivos: para interrogarlo y para preservarlo del ataque de varios vecinos que habían comenzado a increparlo y hasta intentaron agredirlo físicamente.La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Guinta, quien deberá establecer los motivos por los cuales el auto de Díaz comenzó a realizar movimientos bruscos hasta salir disparado sobre los cuerpos de las víctimas.Un motociclista que circulaba por el lugar al momento del impacto declaró ante las cámaras de El Siete que "el auto venía haciendo la rotonda muy rápido y no frenó, no hizo nada, fue como si los hubiese encarado y los atropelló".El testigo contó que venía circulando en su motocicleta de oeste a este debió "tirarse" a la derecha para que el vehículo lo pasara por el lateral izquierdo. "Para mí venía con el teléfono", aportó aunque sin tener precisiones al respecto.