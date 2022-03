Detuvieron a juzgado por abusos a su hijastra: amenazó a la víctima en un video

El juicio por Jurados que se desarrolla en Concepción del Uruguay contra A.R.R. (48), acusado de aberrantes hechos sexuales contra su hijastra , sigue su camino y este viernes tuvo una importante novedad, cuando se dispuso revocar la prisión domiciliaria y enviarlo a una celda de la Comisaría Primera.Si bien todo el desarrollo del debate ante un Jurado Popular se mantiene a puertas cerradas, trascendió este viernes que la Fiscalía logró imponer su pedido de revocamiento del arresto domiciliario de este sujeto que, demostrando su fuerte personalidad y agresividad, publicó en redes sociales un video propinando amenazas a las autoridades judiciales, testigos e incluso víctima.Según trascendió, varios de los testigos que depusieron en las jornadas desarrolladas hasta el momento, señalaron estar atemorizados por este tipo de acciones del imputado y se sentían inseguros sabiendo de su situación de detención.La Fiscalía a cargo de Gabriela Seró que interviene en debate acompañada por el coordinador de fiscales, Fernando Lombardi, presentó inmediatamente un pedido de revocación de la prisión domiciliaria ante el juez Nicolás Gazali, para que el acusado fuera remitido por mayor seguridad a una celda de dependencia policial.En un primer momento, Gazali no hizo lugar a la medida solicitada, pero (si bien no se conocen que fie lo que lo hizo cambien de postura) finalmente este viernes ordenó su inmediato traslado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde deberá continuar detenido, sin tener a su alcance las posibilidades de contactarse con el exterior.“Ustedes lo quieren cagar al tío. No se aprieta a la gente así. Hay un Dios y su reinado de mandad tiene fecha”, dice el acusado en alusión a la fiscal, señalando con el pulgar para abajo; en el video queda a la vista la personalidad violenta de una persona a la que no le interesara el respeto a las instituciones, publicóCabe recordar que recordar que este hombre fue llevado a juicio por “S/ Abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados por la convivencia preexistente, privación ilegal de la libertad agravada, amenazas reiteradas, desobediencias reiteradas a una orden judicial todos en concurso real en contexto de violencia de género”, delitos de los que fuera víctima su hijastra entre los 12 y 28 años, momento en el cual pudo escapar de su calvario y denunciar.El debate pasó a cuarto intermedio hasta el lunes, y está previsto su cierre el martes, cuando el Jurado Popular deba dar su veredicto. De ser hallado culpable de los aberrantes hechos, el acusado esperará la imposición de la pena que deberá cumplir, la que será dictada por el juez Nicolás Gazali.