Buscan a prófugo que bajó de su moto, manoseó y robó el celular a una niña

El reloj de las cámaras de seguridad del local marcaba las 14.45 del martes feriado por Carnaval y las persianas del negocio estaban bajas. El video fue testigo, junto a una chiquita que caminaba por el lugar, del horror que vivió una adolescente de 13 años: un hombre frenó su moto, se bajó, la manoseó y le robó el celular. Esas imágenes fueron clave para identificarlo: se llama Cristian Fabián Ojeda (35) y tiene pedido de captura, publica Infobae.Fuentes de la investigación divulgaron la imagen del sospechoso que está prófugo hace casi una semana. Lo hicieron en el marco de una serie de allanamientos realizados en las últimas horas para capturar a Ojeda. Todos dieron negativo.El primer operativo fue la casa del sospechoso, ubicada en Timoteo Gordillo al 2.100, en la localidad de Banfield, en el Sur del Conurbano bonaerense. Allí también vive un hermano de Ojeda. Luego, los investigadores fueron hasta Colombres, entre Corrientes y Catalina Rodriguez, en Lomas de Zamora, a la vivienda de la ex pareja del prófugo.Después, lo fueron a buscar a unas 18 cuadras del tercer objetivo, en Gaona, esquina Falucho Rivero. No lo encontraron, tampoco en Benito Perez Galdos al 1.100, en donde reside su actual pareja. Pero no hubo resultados positivos. Y Ojeda sigue prófugo.Todo sucedió el 1° de marzo en Uspallata al 600, en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora. La chica de 13 años caminaba por esa calle cuando el sospechoso, a bordo de una moto, primero, la observó. Luego de pasarla, frenó el vehículo unos metros más adelante: justo a la altura del local que tiene cámaras de seguridad, quizá buscando el resguardo de la sombra que daba el toldo.Ojeda se bajó de la moto, casco en el codo, y retrocedió para interceptar a la nena. Debajo del toldo del comercio y captado por las cámaras de seguridad abusó de su víctima: “Le tocó la cola y le robó el celular”, contaron fuentes del caso.La denuncia se radicó en la comisaría 9° de Parque Barón y las imágenes fueron la clave del caso.La causa quedó a cargo de la UFI N°12 de Lomas de Zamora, del fiscal José Luis Suárez, quien investiga lo sucedido como un abuso sexual y robo, en principio.