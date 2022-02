Discusión y balacera en Paraná: el detenido por el ataque es un ex penitenciario

Un hombre de 30 años pelea por su vida internado en el hospital San Martín de Paraná tras haber sido atacado a balazos, presuntamente, por un ex agente penitenciario; otro joven de 21 años también resultó herido de bala en el ataque registrado en horas de la tarde de este sábado en un asentamiento conocido como La Chacra, en la zona del barrio 4 de Junio, en inmediaciones a la Circunvalación y calle Francia de Paraná.Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, resulta que hace semanas que Martínez los viene agrediendo con gomeras y armas de aire comprimido por conflictos personales o porque no estaría de acuerdo con las actividades realizadas por Mildemberger y la comisión vecinal.Entonces, esta tarde, el vecinalista fue en un auto a la casa del ex penitenciario para aclarar los tantos y evitar que los problemas pasen a mayores, porque argumentan que ellos solo están ayudando a los vecinos y dando la copa de leche. Sin embargo, Martínez los recibió armado con una pistola que sería calibre 9 milímetros y abrió fuego a mansalva.Tras el ataque a balazos, el Fiat Uno en el que se trasladaba perdió el control del rodado y lo chocó contra un poste de energía eléctrica.Uno de los balazos impactó en la cabeza de un muchacho de 30 años, de apellido Bertoldi; otro proyectil alcanzó en la espalda de un joven de 21, hijo de Mildemberger. Según se informó, el primero padecería estallido cerebral y su estado es gravísimo; el otro estaría fuera de peligro porque el proyectil no le afectó ningún órgano vital.Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos policiales de la comisaría tercera, que detuvieron de inmediato al autor de los disparos. Luego arribaron los investigadores de la División Homicidios, que recabaron varios testimonios que coinciden en la versión de lo sucedido (la discusión y brutal agresión), así como el personal de Criminalística que levantó rastros e indicios que serán analizados.El fiscal a cargo de la causa es Laureano Dato, quien se encuentra entrevistando a los testigos en la Fisalía, imputará posiblemente el domingo o lunes a Martínez y luego solicitaría la prisión preventiva para el hombre.Martínez tiene 42 años y fue echado del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Buscan el arma de fuego que utilizó para la agresión que le endilgan.