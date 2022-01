Policiales

Concordia

Viernes 28 de Enero de 2022

Cruzó semáforo en rojo en moto y chocó: llevaba al hijo y bolsas con gallinas

Según testigos del accidente, el motociclista cruzó en rojo, no llevaba puesto el casco y su hijo no tenía protección alguna, aunque resultó ileso. Llevaban dos bolsas con gallinas y no todas sobrevivieron.