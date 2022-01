Dueño de supermercado mató a un presunto ladrón y era el carnicero del mercado

Un comerciante de nacionalidad china mató hoy de un balazo a un hombre al que acusó de ingresar encapuchado a su supermercado con presuntos fines de robo y quien resultó ser el carnicero del negocio, en la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió esta madrugada, en la esquina de avenida Héctor Arregui y Agrelo, en el mencionado distrito de la zona noroeste del conurbano, donde funciona el supermercado "Argenchino".



Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que personal de la comisaría 2da. de José C. Paz arribó al lugar tras un llamado al 911 por un fallecido con una herida de arma de fuego.



Una vez que se presentaron en la escena, los efectivos comprobaron que en el primer piso había un hombre muerto con un disparo en el tórax.



Según las fuentes, la Policía entrevistó al comerciante chino, de 39 años, quien refirió que un delincuente encapuchado y con guantes había ingresado al negocio mientras descansaba, por lo que tomó una pistola de su propiedad.



En el forcejeo, el supermercadista efectuó un disparo y mató al hombre, identificado como Celso Dionisio Sisuela (40), el cual resultó ser la persona que alquilaba la carnicería del local.



Personal de Policía Científica secuestró en el lugar una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y una chaira para afilar cuchillos que llevaba el fallecido.



Los pesquisas analizaban las cámaras de seguridad del supermercado para tratar de establecer si Sisuela entró desde la vía pública o si se había escondido luego de que cerraron la atención al público, ya que las aberturas no estaban forzadas.



El hecho es investigado por el fiscal Alfredo Mallo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 descentralizada en Malvinas Argentinas, Departamento Judicial San Martín.



Por el momento, el representante del Ministerio Público no tomó ningún temperamento legal con el comerciante, quien sufrió algunas lesiones leves producto del forcejeo.