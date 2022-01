Otra estafa en Paraná: Le vaciaron la cuenta tras duplicarle el chip del celular

Una nueva modalidad de estafa se registró esta semana en Paraná. Se trata de “Sim Swapping”, donde los delincuentes duplican los datos del teléfono celular e ingresan a las cuentas bancarias.Entre tantos, a quién también le ocurrió una situación de las mismas características fue a Martin Apaldetti, dueño de calesitas en la ciudad.“Me quedé sin señal en el celular alrededor de las 10. Yo justo estaba en la calle. A la hora entré a un lugar para conectarme al wifi y me entró un mail diciendo que la transferencia que había hecho había sido exitosa. Yo no había hecho ninguna transferencia, me agarró la locura”, contó en diálogo conSe dirigió a su banco, el Hipotecario, “y no me dejaron entrar porque no tenía turno. Expliqué la situación, un oficial de cuentas entendió lo que me estaba pasando. Me estaban robando la plata de la cuenta. Entré, cambié la contraseña y ya era tarde. Habían transferido toda la plata, los ahorros, el sueldo, todo a otra cuenta”.“Fui a Delitos Económicos, hice la denuncia, había seis personas más a las que les había pasado lo mismo. Me fui a la empresa Personal. Ellos le dieron mi titularidad a otra persona, al estafador. Con mi número se puede cambiar la clave de homebanking. Hablé con el gerente. Hizo la denuncia al área de Fraudes. Estaba asombrado y constató que lo que yo le decía era cierto. Se dio cuenta que había pasado lo mismo con seis clientes de la empresa”, indicó.Explicó que “al banco Hipotecario le burlaron el sistema de seguridad. Hice la denuncia al banco. Hay muchísimos casos. El mío fue en octubre. El banco me dijo que lo sentía mucho pero que no me iban a devolver ni un centavo, que a la culpa la había tenido Personal. Ya pasaron más de dos meses y medio, lo único que me devolvieron fue mi número de celular. Del dinero nadie se hizo responsable”.“Lo preocupante son tantos casos sin que nadie de respuesta ni pueda resolver este modus operandi”, dijo.