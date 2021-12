Hallan enterrado a un hombre en su casa y por el crimen detienen a su concubina

Foto: Archivo

El hecho fue descubierto en las últimas horas, en una casa situada en calle 5 entre 108 y 108 A del mencionado municipio del sur del conurbano.



Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que la investigación comenzó cuando un hombre de 43 años denunció que no veía a su hermano, identificado como Juan Manuel Lozada Castro, desde el viernes último, por lo que se dirigió a su vivienda.



El denunciante dijo que vio desde afuera del inmueble un pozo en la tierra y que al costado había cal, lo cual le llamó la atención.



A su vez, la pareja del hombre buscado se mostraba reticente a denunciar la desaparición de su concubino, detallaron fuentes judiciales.



Ante esa situación, la fiscal Silvia Borrone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en Berazategui, dispuso esta tarde un allanamiento en urgencia en la propiedad.



Al mismo tiempo, el personal policial demoró a la concubina de la víctima, Leonor Herrera (39), y en la comisaría confesó llorando que había matado al marido y lo había enterrado en su casa.



Según las fuentes, Policía Científica y bomberos fueron a la vivienda y luego de realizar las tareas de remoción encontraron el cadáver de Lozada Castro, envuelto en una bolsa de lona.



El cuerpo fue retirado de inmediato y trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente que determine la mecánica de la muerte.



Si bien el cadáver no fue revisado en la escena del crimen por forenses, los investigadores creen que el hombre fue asesinado con un arma blanca, añadieron las fuentes consultadas.



Por su parte, Sofía, hija de la víctima, dijo al canal Crónica TV que su padre y Herrera tenían una relación "violenta", aunque "nunca" pensó "que ella era capaz de hacer algo así".



Además, la joven señaló que dejó de tener comunicación con su padre el sábado pasado y que el hijo de Herrera es cómplice del crimen.



En tanto, Herrera, quien estaba en pareja con la víctima hacía cinco años, será trasladada mañana a sede judicial para ser indagada por la fiscal Borrone por el dleito de "homicidio simple", aunque no se descarta que se agrave la imputación.



Télam.