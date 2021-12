Condenan a abogada y un extranjero que intentaron comprar bebé por un terreno

El hecho

La jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, resolvió hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes con el consentimiento de los imputados, AAM, ciudadanoque será transferida a los padres adoptivos del menor., en concurso ideal con el delito de Falsedad ideológica de documento público, en tanto que la mujer, reconoció ser autora del delito de Facilitación y/o promoción y/o intermediación en la perpetración de los delitos cometidos por AAM.A los ahora condenados se les atribuyó que en diciembre de 2009,, ubicada en Villa Paranacito, “con la finalidad de contactarlos con AAM y lograr que la pareja le entregara el bebé que gestaba la mujer”.Además, se señaló que “por un período de tiempo, como retribución por la entrega del niño por nacer”.La imputación consignó que la abogada, a fines de diciembre de 2009, “trasladó a MCS desde su lugar de residencia en Villa Paranacito hasta Gualeguaychú, cuando la última nombrada se encontraba transitando el período final de gestación y la alojó en un domicilio del barrio Manzoni, donde le brindó asistencia, alimentos y todo lo necesario para su manutención. Allí también MCS fue visitada por AAM y AAD”.La menor fue registrada como hija biológica de su madre, MCS, y de AAM, el mismo día del nacimiento, “haciendo consignar de este modo, un dato falso en la partida de nacimiento que alteraba su identidad.Las circunstancias que rodearon la inscripción (premura en el trámite por parte de Mancuso, significativas diferencias entre las vestimentas de ambos ‘padres’, total desinterés por parte de MCS en el registro de su hija nacida pocas horas antes de quien no hablaba ni conocía el nombre de la niña, nulo contacto verbal entre AAM y MCS, presencia de una mujer rubia que cargaba en brazos a la bebé, entre otras), alertaron al personal del Registro, que anoticiaron al Defensor de Pobres y Menores Nº 3 de Gualeguaychú, quien el 27 de enero de 2010 peticionó una medida cautelar de protección de persona, ante una posible maniobra tendiente a eludir los carriles legales habilitados para disponer del recién nacido, medida judicial que dio origen a estas actuaciones, publicóEntre las contundentes pruebas del ardid, se destacó el informe del Servicio de Genética Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “”.Fue determinante para desbaratar el intento el rol de los empleados del Registro Civil de Gualeguaychú.A la hora de determinar el monto de la pena, Berros ponderó como agravantes, respecto de la mujer, que “se trata de una persona adulta (40 años al momento del hecho), con empleo estable y formalizado como docente, así como el alto nivel de instrucción alcanzado (terciario y universitario); que,, que libremente decidió transgredir en daño a un tercero indefenso (un recién nacido) y con plena conciencia de su ilicitud penal”.Respecto del hombre, sospesó que se trató de un adulto de 43 años al momento del hecho, como que “–aunque manifestó que su deseo o intención era adoptar legalmente una criatura porque no podía tener hijos con su entonces cónyuge (estaban inscriptos ante el Juzgado de Familia de Gualeguaychú como aspirantes a adopción)- optó en cambio, por transgredir la ley, asumiendo el ‘camino fácil y expedito de la ilegalidad’ al inscribir falsamente a la niña recién nacida a su nombre, a sabiendas de que no era su padre biológico y de que, con ello, alteraba su identidad”, señaló la jueza.En ambos casos, consideró como atenuantes la falta de antecedentes penales, y en el del hombre, su escaso nivel de instrucción (primaria completa). Además,. Fuente: (ElDiario)