Organizaciones de DD.HH. piden esclarecimiento del caso de Erik Valdez

Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, RODHER, expresaron en un comunicado "nuestra solidaridad con la familia de Erik Valdez, joven muerto en el marco de una detención ilegal, quien fue encontrado sin vida, con signos evidentes de tortura en una dependencia de la Comisaría Segunda de la ciudad de Concordia".



Según indicaron, "el joven fue hallado sin vida en una comisaría no habilitada para alojar a personas detenidas. El cuerpo de Erik evidenciaba visibles signos de torturas y vejaciones aberrantes".



"Las autoridades policiales no cumplieron con su obligación de dar aviso correspondiente a la fiscalía ni a la defensoría de dicha detención, quienes se enteraron de los hechos tras el deceso de la víctima, por lo cual caracterizamos a esta detención como ilegal", remarcaron.



Asimismo, señalaron que "Erik, al momento de su deceso se encontraba en la celda de la Comisaría Segunda con sus zapatillas, los cordones puestos y el cinto que sostenía su pantalón por lo que se infiere que el personal de esa dependencia omitió llevar a cabo los protocolos de actuación establecidos para la detención de personas y evitar que puedan llevarse a cabo acciones de autodeterminación".



Ante "el conjunto de elementos con los que contamos hasta el momento, estamos frente, nuevamente, al accionar ilegal por parte de agentes de la Policía de Entre Ríos que culminó con la muerte de un joven de nuestra provincia, representado un gravísimo caso de violencia institucional".



Entendemos que "estas prácticas no constituyen hechos aislados, sino que representan una práctica represiva y sistemática inadmisible e incompatible con los más básicos estándares de Derechos Humanos de nuestro sistema democrático".



Por todo esto, "exigimos a las autoridades gubernamentales correspondientes que de una vez por todas se emita un mensaje público que sancione estas prácticas y culmine de una vez la escala de violencia institucional que se vive en la provincia. Respecto del caso Erik Valdez, exigimos se tomen las medidas necesarias para el esclarecimiento de este caso, que se actúe con la debida diligencia, celeridad e independencia de los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos a las que pertenezcan, y se extenúe la investigación sobre la posible responsabilidad penal y funcional de los agentes policiales en relación a la muerte de Erik Valdez, y eventualmente, la complicidad de otros agentes de seguridad en el hecho".



En este sentido, "consideramos que no puede ser la propia fuerza de seguridad involucrada en este delito la que lleve adelante la investigación junto a la fiscalía por lo que se hace imperativo la intervención de otra fuerza como auxiliar de justicia para aclarar este lamentable episodio".



Asimismo, "solicitamos se garantice la integridad física de todas aquellas personas que en solidaridad con los familiares de Erik Valdez se manifiestan públicamente exigiendo justicia y la no repetición de estos hechos en nuestra provincia".



Desde este Colectivo de Organismos de Derechos Humanos "exigimos al Gobernador Gustavo Bordet conformar el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, cumpliendo con la ley aprobada años atrás y aproximando a la Provincia de Entre Ríos, a los estándares de Derechos Humanos y compromisos asumidos por nuestra Nación".



Firma el comunicado la Red de Organismos de Derechos Humanos (RODHER):



Comisión Permanente de DDHH de Colón

Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay

Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER)

Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú

H.I.J.O.S. Regional Paraná

H.I.J.O.S. Regional Concordia

Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia

Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná

Memoria Colectiva de Villaguay

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay