Alertan que desalmados intentarían lucrar con el nombre de Lucio Dupuy

Sociedad Qué hicieron las acusadas de asesinar a Lucio Dupuy cuando llegaron a la cárcel

La familia paterna de Lucio Dupuy, el nene asesinado en La Pampa y por cuyo crimen se encuentran detenidas su madre y la novia de ella, salió a pedir a la comunidad que no done dinero y advirtió de una posible estafa en nombre del pequeño.Así lo hicieron saber a través de su abogado, Mario Aguerrido. "No están pidiendo dinero, ni tampoco haciendo una colecta. No avalan nada de eso", aclaró el letrado.