El juicio al ex Jefe de Policía acusado de abusar a una menor será en 2022

Ex Jefe Departamental de la Policía en Concordia, comisario Enrique Querencio.

Policiales Ex Jefe de Policía de Concordia irá a juicio acusado de abusar a una menor

Será en 2022

Revés judicial para el ex Jefe de Policía de Concordia acusado de abusar a una menor: La causa finalmente irá a juicio. El juez de Garantías hizo lugar, esta semana, al planteo de Fiscalía y la causa contra el ex jerarca policial de Concordia, irá a juicio en 2022.La novedad fue confirmada por la Dra. María José Fonseca, Fiscal que llevó adelante el proceso contra el Comisario Enrique Querencio, ex titular de la Policía de la “capital del citrus”.La fiscal Fonseca ratificó aque “se ordenó que se confeccionara el auto de elevación con toda la prueba ofrecida”, aunque advirtió que para la fecha de debate habrá que esperar el ejercicio 2022, ya que en los plazos procesales, se deberá confeccionar la mencionada elevación a juicio, que el planteo llegue a la Sala Penal, que se conforme el correspondiente tribunal de juicio y finalmente definir la fecha del debate.La funcionaria remarcó que mientras se cumplen estas instancias, “se prorrogaron las medidas de coacción que tenía el imputado”, las que inclusive estarán vigentes “hasta la lectura de la sentencia y que la misma quede firme”.Vale recordar que el comisario Querencio está acusado del presunto delito de abuso sexual con acceso carnal y la particularidad de estas últimas audiencias fue que la víctima (que era menor cuando ocurrieron los hechos que se investigan) ya es mayor de edad, “por lo que pudo presenciar la audiencia de remisión”, señaló Fonseca.Por último, la fiscal trajo a colación que, de acuerdo a lo que establece el Código Penal Argentino, el delito sindicado prevé una pena de 3 a 6 años de prisión en aquellas sentencias que dictaminan culpabilidad.