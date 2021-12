Auto que iba por colectora dobló y chocó a una moto: Dos heridos

Un siniestro vial ocurrió en horas de la tarde de este miércoles en Av. de Las Américas y Newbery, de Paraná. Fue protagonizado por un auto, en el que circulaba un hombre y una mujer, y una moto, en la que se transportaba un joven.Según se informó a, el conductor del Chevrolet Corsa circulaba por la colectora, en sentido sur-norte. Frenó, el semáforo dio verde y giró hacia la izquierda para tomar por Newbery. En ese momento, por el carril rápido de la avenida, en sentido norte-sur, apareció una moto Honda CBX 250cc. “a toda velocidad”. El automovilista no logró frenar y chocaron.El motociclista, de 22 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, ya que indicó que tenía dolor en las piernas. También la mujer que iba de acompañante en el auto fue hospitalizada porque sufrió un golpe en la cabeza y se descompensó.El automovilista indicó aque “se activaron los airbarg y eso amortiguó el golpe, sino no sé qué hubiera sido. No entiendo cómo esta gente anda así en moto”.El hijo, en tanto, dijo que “mi mamá se fue al hospital, se le bajó la presión por el golpe. No sabemos si se pegó con el parabrisas también. Mi papá venía por la colectora, dice que pasó bien porque el semáforo estaba en verde. Quiso esquivar la moto, pero no pudo. Seguro la moto pasó en rojo”.