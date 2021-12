El brutal crimen de Lucio: interrogantes a develar y los elementos claves

Sociedad La autopsia reveló que Lucio también fue víctima de abuso sexual

La conmoción por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado a golpes y por cuyo crimen fueron detenidas su mamá y la novia de la mujer, trasciende las fronteras de la provincia de La Pampa y, ya con el resultado de la autopsia en manos de los investigadores, son varios los interrogantes a aclarar antes de que se agrave la imputación formal contra las dos detenidas. Para eso, se requirieron una serie de medidas para sustentar el plexo probatorio.Las principales dudas sobre cómo fueron las circunstancias que rodearon el crimen de Lucio se concentraban en el día en que el chiquito murió y en que si la madre efectivamente participó del brutal desenlace.Son los tres fiscales que investigan el asesinato de Lucio: Verónica Ferrero, Marcos Hernán Sacco y Walter Martos, un equipo formado especialmente para este caso y que se encuentra intentando resolver esos interrogantes.¿Puede sumarse el agravante de la alevosía? “En base a la desproporción en cuanto al agresor y la víctima, y el estado de indefensión del chico, sí”, explicaron las fuentes consultadas por Infobae. Asimismo, “la autopsia determinó que hay signos compatibles con el abuso, pero se está relevando más material para poder sustentarlo”, ampliaron.Es que los investigadores buscan material para sostener ese cruel indicio que arrojó la autopsia: “En la casa encontraron un cuaderno con dibujos del nene, clave. Y se pidió al jardín de Infantes al que asistía su carpeta para ver si en las ilustraciones que hizo hay más material que sostuviera que fue abusado”, detallaron.“Hubo una agresión puntual que le provocó la muerte”, según la autopsia. Lucio murió a raíz de una hemorragia interna provocada por una paliza. El médico forense Juan Carlos Toulouse, que fue quien realizó la autopsia, confirmó que el pequeño tenía cicatrices y lesiones de vieja data, además de las recientes, y remarcó la brutalidad de la violencia con la que fue asesinado: “No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”.Justamente, en base al informe de la autopsia a los investigadores no terminaron de acotar cuánto tiempo antes de la muerte fue golpeado el chiquito. “De momento, existen presunciones, nada más, pero de la autopsia no quedó claro la data de las lesiones, por eso se va a pedir una ampliación de la autopsia para establecer el horario, cuánto tiempo pasó hasta que murió y qué pasó con el chiquito en ese período”.Así, se espera que los fiscales convoquen al forense “para que responda algunos de los interrogantes que surgieron del informe” que les elevó en las últimas horas con respecto a la muerte de Lucio.Una cámara de seguridad ubicada frente a la casa de las detenidas es clave. “No hubo terceros, las imágenes lo avalan pero en la escena tampoco se hallaron indicios de otra persona ajena a las detenidas y al víctima”, concluyeron.