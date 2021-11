Afirman que el agresor del playero, se escapó del juzgado con la madre

En un inesperado giro de la causa judicial en torno a la salvaje agresión de un joven al playero Arturo López en un garaje de Montserrat, trascendió ayer que el agresor finalmente no se habría entregado como se informó el viernes.



Las versiones que se cuentan sobre esa circunstancia son ciertamente insólitas: el joven habría ido al Juzgado aleccionado por su padre, que le había indicado que eso era lo que debía hacer luego de su descalificador golpe al playero Arturo López, al que puso al borde de la muerte. Sin embargo, la madre del joven no habría estado de acuerdo con esa decisión de entregarse, fue con su camioneta hasta el Juzgado, lo convenció de no hacerlo y ambos se habrían ido en la camioneta de la mujer, de manera que en los hechos el joven seguiría prófugo.



"El padre del agresor dijo que se había presentado, pero no fue así. Es mentira que declaró, nunca se presentó y sigue estando prófugo", dijo la abogada de la familia de López, Miryam Luna.



Como se sabe, el móvil que había originado la reacción del joven fue un presunto rayón en su auto, que alegaban había sido provocado en las maniobras que se hacen en toda playa de estacionamiento, mucho más en las porteñas habitualmente repletas de autos en espacios limitados. Enojado, sin mediar palabra y de forma artera, el adolescente fue noticia luego de que las cámaras de seguridad captaran el momento donde golpea al playero.



Este sábado López, de 66 años, abrió los ojos y empezó a articular palabras. Los médicos señalaron que evoluciona aunque remarcan que no puede considerarse un paciente fuera de riesgo.



El impacto fue tan duro que lo desmayó y le provocó una lesión que lo envió directamente a terapia intensiva. “En la mañana de hoy hemos tenido una evolución neurológica favorable, lo hemos visto con apertura ocular, además de eso articula bien la palabra. Ya está dando signos de evolución positiva en cuanto a síntomas del habla”, comunicó en la puerta de la clínica el médico Joan Vega.



Acorralado por las pruebas en su contra y luego de que el fiscal penal y contravencional del fuero juvenil, Mauro Tereszko, pidiera su detención ante la jueza Carla Cavallieri, el menor se presentó por decisión propia. Posteriormente, su destino sería el Centro de Detención de Menores (CDM) Inchausti. Sin embargo, los planes cambiaron.



En la puerta de la sede judicial, el joven decidió no entregarse influido por la opinión de su madre.