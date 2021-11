Mató "a piñas" a su padre tras discusión: la víctima hizo la denuncia y murió

Un hombre de 65 años murió el fin de semana como consecuencia de una tremenda paliza y la Policía detuvo como único autor material del homicidio al propio hijo de la víctima, con quien habría mantenido una violenta pelea varias horas antes de que un nieto lo hallara sin vida, informaron ayer fuentes oficiales.



El desgraciado episodio tuvo lugar en una finca ubicada en el barrio 300 Viviendas de la localidad correntina de Virasoro, cuando don Gregorio Florencio González y su hijo G. González, de 42 años, con quien venía manteniendo frecuentes discusiones, terminaron agarrándose a golpes de puño. Claramente, la desventaja la tuvo en este caso el anciano, quien sufrió varios golpes en la cabeza y el resto del cuerpo.



Según indicaron fuentes oficiales, la familia debió intervenir para separarlos, por lo que, tras el incidente, Gregorio se dirigió hacia la comisaría Primera de Virasoro a radicar la correspondiente denuncia, mostrando a los efectivos que estaba todo golpeado. Tras la exposición de los hechos, el hombre se retiró, mientras que los uniformados fueron hasta la casa del anciano, donde también vive su hijo, y procedieron a la demora del agresor.



Pasaron las horas y en la madrugada del sábado, cuando uno de los nietos del anciano llegó hasta el living de la casa, vio a su abuelo que estaba desvanecido y de inmediato se dio aviso a la Policía. Hasta la casa de la víctima llegó una ambulancia que constató que González estaba fallecido.



Al parecer no se habría producido un segundo incidente, como se sospechó inicialmente, sino que más bien el hombre habría sufrido una embolia, producto de la paliza que le propinó su hijo.

"Al cuerpo de la víctima se le practicó, a pedido de la Justicia, la autopsia legal, que reveló finalmente que el anciano presentaba un traumatismo severo de cráneo como consecuencia de la andanada de golpes que sufrió en el rostro y en la cabeza", indicaron a época fuentes del caso.



Hasta ayer, la investigación sobre los motivos del crimen, o más bien de la pelea que terminó trágicamente, rondaban en serios problemas que tenían padre e hijo por cuestiones monetarias, aunque desde la investigación no precisaron cuales eran puntualmente, ya que la víctima y su hijo eran de una familia de clase media, pero no eran productores rurales, tampoco se tiene conocimiento de la venta de algún inmueble o algún otro bien que haya generado alguna suma de dinero importante que motive semejante desenlace.



Por el momento, la causa fue caratulada inicialmente como "averiguación por causal de muerte", aunque no se descarta que en las próximas horas, y con los elementos que por ahora tienen los investigadores, sea recaratulada como "Homicidio calificado", o bien, como "homicidio preterintencional".



Esta última carátula hace referencia al desborde que pudo haber sufrido el agresor sobre su víctima, que terminó provocando la muerte de esta última.

Un dato no menos importante en la causa es que todos los testigos señalan que ambos se trenzaron a golpes de puño, pero sólo el padre hizo la denuncia, no así quien hoy quedó detenido por el crimen; quien también sufrió heridas durante la contienda.



Cualquiera sea la carátula en la que enmarque la Justicia esta causa, la investigación continúa su curso y el culpable ya había sido detenido por los efectivos de la comisaría primera, horas después del incidente.

Según revelaron fuentes consultadas por este diario, el acusado ya se encuentra alojado en dependencias de la Alcaidía de Gobernador Virasoro. Por estas horas, y debido a que el fiscal en turno se encuentra de licencia, subroga esa oficina la doctora Mora. Fuetne: (DiarioÉpoca)