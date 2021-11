Robaron 150.000 pesos y 300 dólares de un estudio contable

En horas de la madrugada de este jueves, y mientras se registraba un intenso aguacero en la ciudad de Victoria, delincuentes ingresaron a un inmueble donde funciona un estudio contable y se llevaron una suma de dinero en pesos argentinos y dólares.



Sobre el robo, el Comisario Alejandro Fernández, Sub Jefe de Policía Departamental, contó que los ladrones “forzaron una puerta de aluminio, previo abrir una reja, e ingresaron a un estudio contable” ubicado en calle Laprida, a pocos metros de su intersección con Ezpeleta.



“Revolvieron todo el lugar, y se llevaron 150.000 pesos y 300 dólares, además del CPU de la oficina del contador”, lugar donde estaba la caja fuerte.



El Comisario estimó que el robo ocurrió entre las 2 y las 5 de la mañana, momento en que se registraba una intensa lluvia en la ciudad de las siete colinas.



El lugar tenía alarma, “pero no funcionaba, lo cual es lo mismo que no tener”, agregó.



En el marco de la investigación, se revisan cámaras de seguridad de casas particulares y también del municipio. “Se está trabajando, hay pistas y estamos en plena investigación. En cualquier momento habrá novedades”, adelantó el comisario Fernández.



Finalmente, indicó en diálogo con el periodista Marcelo Yasín, que los autores del robo no serían oriundos de la ciudad, “y pudieron haber venido con algún dato, que no era muy preciso porque la suma sustraída no es un muy abultada”. Elonce.com