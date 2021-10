Robaron un equipo de sonido valuado en $100.000 de la parroquia de Oro Verde

Robaron un equipo de sonido valuado en $100.000 de la parroquia "Jesús, Maestro y Señor" de Oro Verde. El hecho ocurrió entre el miércoles y el jueves. A través deel sacerdote Hernán Arismendi solicitó a los vecinos la colaboración para dar con los elementos robados, fundamentalmente, la consola de 12 canales.“Más allá del robo, es la situación lo que nos genera preocupación porque nos está faltando una consola de 12 canales que facilita la cuestión del sonido para las celebraciones religiosas y los eventos que se realizan en la comunidad”, comunicó ael párroco Hernán Arismendi. “Hoy por hoy, la consola tiene un valor aproximado de casi 100.000 pesos”, informó al indicar que también advirtieron “el faltante de micrófonos y cables”.“La búsqueda fue directo a la consola, porque había otros elementos de valor, y hubo una acción violenta porque se tiró del cable que va a la potencia”, comentó el cura.Se cree que el robo aconteció “entre el miércoles y el jueves”. “El miércoles a las 11 hubo un corte de energía eléctrica que quizás pudo haber sido cuando cortaron los cables y saltaron los tapones”, comentó Arismendi al solicitar a los vecinos si pueden colaborar en la búsqueda a través de los registros de las cámaras de seguridad.Los ingresos a la parroquia no estaban violentados. “En Oro Verde gozamos de tranquilidad, por eso el ingreso al salón siempre está abierto y a disponibilidad de los vecinos como un espacio de oración o de búsqueda de un momento de soledad, por eso, en algunos horarios, la iglesia permanece abierta y no habíamos tenido dificultades, más allá de esta concreta”, argumentó el sacerdote.“El equipo de sonido de la parroquia hace muchos años que está en la comunidad”, comentó y recomendó que, “si alguna persona la ofrece en redes sociales, que puedan detectarla y brindar alguna información para acercarnos más al hecho”.“No es nuestro objetivo generar pánico con esta situación, porque estos episodios no son propios de Oro Verde, sino que suelen pasar aisladamente; pero sí sirve para estar alertas y si alguien puede aportar algún dato para reencontrarnos con la consola”, cerró Arismendi.