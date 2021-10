“Demoraron” a cultivador de cannabis que es usuario registrado: repudian hecho

Iván Malajovich, cultivador y activista cannábico , contó a Elonce TV la situación que les tocó vivir cuando regresaban a Paraná desde la Expocannabis que se realizó en Buenos Aires.



“En el control de la policía caminera, saliendo del túnel, nos detienen para hacer un control de rutina de la mercadería que veníamos trayendo en la camioneta. Como habíamos estado allá traía mercadería para vender en el local. Cuando le estaba mostrando la mercadería al policía, le llamó la atención que en una de las bolsas estaba una publicidad, con el dibujo de una chala. Me entró a cuestionar, le mostré que en la bolsa sólo había ropa”, comenzó relatando a Elonce TV, Malajovich.



De la misma manera, prosiguió: “Me preguntó si consumíamos marihuana, le dije que sí. Nos consultó si teníamos marihuana en ese momento y le dije que sí, pero que estábamos autorizados a la tenencia porque estamos registrados en el Reprocann que es un registro para los usuarios de cannabis terapéutico, que está ligado a la ley de cannabis medicinal Nº 27350 que es nacional y tiene funcionamiento en todo el país”.



“El Reprocann autoriza, dentro del artículo 8, a las personas registradas en el programa, a cultivar y transportarse con el cannabis que es para su consumo”, recordó.



El cultivador dijo que “eran menos de 40 gramos (lo que llevaba), que es lo que autoriza el Reprocann”.



Mencionó que el personal “llamó a Toxicología, para que constaten la sustancia, ellos tampoco estaban del todo en conocimiento respecto del Reprocann, no estaban al tanto que funciona además en territorio entrerriano. Comenzaron a cuestionarnos sobre las razones por las cuales estábamos autorizados a cultivar, si cultivamos nosotros o lo compramos, si lo teníamos para consumo o para venderlo”.



Tras esto “hubo comunicación con el fiscal, quien a su vez tuvo que llamar al abogado Andrés Bacigaluppo que fue parte de la redacción de la ley de acceso al cannabis en Entre Ríos, recientemente sancionada. Después de dos horas y media pudieron esclarecer que estamos registrados en el Reprocann y que teníamos la autorización para transportarnos con esa cantidad que fue pesada y constatada que era menos de 40 gramos, tal cual está permitido. Una vez que constataron eso, nos devolvieron la marihuana y toda la documentación que tenían retenida”, aseveró.



Manifestó asimismo que desde la comunidad cannábica piden que “se capacite a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial ya que estaban en desconocimiento. Creemos que hay una falta de información de las leyes. En este caso eventualmente pudimos pararnos de una manera respetuosa y tranquila frente a la situación, lo que dio lugar a que también se resuelva de forma tranquila” pero aventuró que quizá a otras personas “no les pase de que estén tranquilos o no sepan cómo reaccionar” en caso de enfrentarse a una situación de este tipo. Elonce.com.