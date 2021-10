Dejó el auto estacionado en la calle y un conductor alcoholizado se lo destrozó

Foto 1/2 Foto 2/2

Gisela tuvo un día de la madre para el olvido. Mientras dormía en la madrugada del domingo, un conductor que manejaba a alta velocidad y borracho arrolló su auto que había dejado estacionado en las calles Libertad y México de barrio General Paz, en Córdoba.



El resultado fue devastador: al salir de su casa advertida por los vecinos, la mujer encontró su Renault Megane, que usaba para trabajar, totalmente destruido.



"Nunca me imaginé que mi auto quedó en este estado. El tubo de gas estaba casi en la esquina", describió para marcar la fuerza del impacto.



La víctima afirmó que el conductor presentaba un avanzado estado de ebriedad; y junto con sus dos amigos, intentó darse a la fuga.



"Al conductor lo agarró la Policía. Me decía que no me hiciera problema, que tenía seguro, que estaba todo bien. Me habló con mucha prepotencia también, yo no lo podía creer. Me decía 'y vos quién sos', y le respondí: 'La dueña del autito que reventaste'", dijo indignada.



Inclusive, el hombre se sacaba selfies. "Le pregunté qué había tomado porque no reaccionaba. Cerca de su camioneta había botellas de cerveza rotas", agregó Gisela.



El drama, ahora, es que Gisela no puede trabajar: "Hace poco estoy con mi prima que tiene una productora de moda, yo soy la que lleva y trae a las modelos y ahora no lo puedo hacer. Gracias a Dios varios amigos llevan a mi hija a la escuela". (El Doce TV)