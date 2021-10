Juzgarán en Entre Ríos a camionero que llevaba dos toneladas de marihuana

Policiales El sello del gorila y el misterio del brasileño con dos toneladas de droga

Detalles del operativo

Investigación

Camino judicial

El informante le dijo a la división Lucha Contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que Biazuz, de 52 años, oriundo de Brasil,, un camionero de la ruta clandestina hacia Capital Federal, para trasladar grandes cargamentos de marihuana prensada del ParaguayEste año hubo cuatro operativos por narcotráfico que evidenciaron que Entre Ríos se encuentra en una zona cada vez más sensible para las operaciones de bandas criminales transnacionales.Uno de esos procedimientos sucedió a fines de agosto, donde detuvieron a un camionero brasileño con dos toneladas de marihuana. Se trata de Carlos Alberto Biazuz, quien cayó en el sur de la provincia, en el marco de una investigación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual terminó procesado por el Juzgado Federal de Campana.No obstante, luego se determinó que la jurisdicción de la causa correspondía a Entre Ríos. El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, ya la recibió y la envió para que el narco brasileño que se encontraba prófugo, sea juzgado en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, mientras se siguen investigando sus conexiones con bandas locales y extranjeras.Carlos Alberto Biazuz, camionero brasileño, era seguido desde la frontera norte y finalmente fue interceptado cerca de Gualeguaychú, sobre la ruta nacional 14. Cuando revisaron el rodado, hallaron más de 2.000 kilos de marihuana.El camión, según se pudo establecer, ingresó al país desde Brasil por la localidad correntina Santo Tomé, vacío. De esta manera se hizo un seguimiento discreto y se determinó, mediante los peajes, que ingresó a Misiones por la ruta nacional 14. Se cree que en aquella provincia se produjo la carga de la droga, que habría ingresado al país desde Paraguay por el río Paraná.El rodado volvió a salir de Misiones, pero esta vez con destino a Buenos Aires, donde lo esperaba un grupo narco local para su posterior distribución. Los efectivos le siguieron de cerca el vehículo hasta que lo interceptaron en Gualeguaychú.En ese momento, Biazuz abrió la puerta e intentó bajarse para escapar, pero lo detuvieron en seguida. Trasladaron al camionero junto con el vehículo hacia a Buenos Aires, donde efectuaron la requisa y así se hallaron los 2.803 ladrillos de marihuana, que pesaron en total 2.072 kilos. Los panes de droga tenían una estampa con el dibujo de un gorila, que denota la marca o cuál es el cartel que la envía.El procedimiento estuvo a cargo de Departamento Lucha Contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes trabajaron en conjunto con la División Investigaciones Narcotráfico Interior Noreste de la Afip - DGA.Posteriormente, al ser identificado, trascendió que el camionero tenía una orden de captura internacional por fugarse de una cárcel de Brasil, donde lo condenaron por narcotráfico, desde noviembre del año pasado. Estaba alojado bajo un régimen semiabierto en una prisión de Passo Fundo, en Río Grande Do Sur. Gozaba de salidas transitorias, pero un día no regresó más.El juez de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó con prisión preventiva, y luego el Tribunal Oral Federal de San Martín envió la causa al Juzgado Federal de Gualeguaychú. El juez Viri aceptó la competencia, dictó un par de medidas probatorias y envió la causa al Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay para que sea juzgado, mientras se siguen investigando sus conexiones con bandas locales y extranjeras.Según informaron fuentes judiciales, Biazus estaba detenido en la Alcaidía 8 de la Policía de CABA, y se dispuso su traslado al penal federal de Ezeiza, ya que tiene problemas de salud y esa unidad penitenciaria cuenta con un hospital para su atención. Fuente: (Uno)