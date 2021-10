Entraron al lavadero de su casa y se llevaron la bicicleta de su hija

Una bicicleta fue sustraída de una vivienda en barrio 240 Viviendas de Paraná. El hecho sucedió en la mañana del pasado sábado, en una casa ubicada en calle José Politti y Jorge Newbery. El rodado pertenecía a una joven que la usaba para ir a trabajar y a la facultad.“Me desperté cerca de las 7 de la mañana, veo que los perros estaban frente al patio de mi casa y cuando abro la puerta del lavadero, note que me habían robado la bicicleta”, contó aEmilce Montero, mamá de la damnificada.Según relató, los malvivientes “forzaron la puerta del lavadero, pero lo más raro es que no sentimos nada y tengo seis perros: cuatro adentro de mi casa y dos en el patio. Lo que me despertó fue que escuché a las mascotas festejando a alguien, yo pensé que era mi hija porque se iba temprano con su papá y ella pensó que era yo que estaba lavando”.“Creo que las personas que entraron, conocían mi casa porque supieron donde robar y mis perros los festejaron”, apuntó. A la vez agregó que “la bicicleta nunca estaba a la vista, siempre tuvimos mucho cuidado”.La mujer contó que en el 2016 también fue víctima de un robo: “entraron a mi casa a las tres de la tarde, cuando yo no estaba y se llevaron varias cosas. Vino la policía y al rato me tocaron la puerta para decirme que mis pertenencias estaban en un descampado y por suerte las pude recuperar”.Piden colaboración a los vecinos por cualquier información y evitar comprar bicicletas robadas.