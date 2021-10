Hicieron un boquete y vaciaron un comercio de ropa deportiva

El hecho de inseguridad ocurrió en un comercio ubicado en Duarte Quirós al 2500, de Córdoba. La dueña de una local de ropa deportiva de barrio Alto Alberdi fue a abrir su negocio este lunes a la mañana y lo encontró completamente vacío. “y seguir con esto que me costó un montón de tiempo y dinero de inversión”, dijo con bronca por lo sucedido.Boqueteros rompieron una pared lateral y por ese lugar se llevaron toda la mercadería que había dentro del local: indumentaria deportiva masculina y femenina, mochilas y otros elementos que estaban a la venta. “También se llevaron una notebook y material de trabajo”, contó María José.“Hace dos años que estoy acá. Ahora”, expresó entre lágrimas la mujer propietaria del negocio ubicado en Duarte Quirós al 2500. La Policía trabaja en el sector para intentar recabar datos que puedan aportarle testigos del robo.“Acá los vecinos no escucharon nada. Los ladrones hicieron el boquete desde el baldío de al lado, donde hay una obra en construcción que no está cumpliendo las normas. Me robaron todo, solo quedaron vestidos los maniquís”, relató, indignada. (El Doce TV)