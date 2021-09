Sujeto tenía seis cuentas falsas en redes para amenazar a Verónica Lescano

Siete denuncias

Matías Zárate, de 26 años, quedó detenido luego del fatal incendio tras comprobarse que amenazó a Verónica Lescano., en el marco de la causa por violencia de género. Pese a problemas de conexión en la cárcel de Paraná, donde se encuentra el acusado y debía conectarse por videoconferencia, se pudo realizar la audiencia a las 12 del mediodía.Según fuentes judiciales, Zárate se hacía pasar por la ex pareja de la víctima (B.N.M), y por la novia de este, con la intención de perjudicar a ambos.Debido a las reiteradas amenazas,, bajo que correos electrónicos y números telefónicos.Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) expresaron a este medio que “Verónica Lescano creía que el agresor que la amenazaba era B.N.M por la información que tenían los mensajes. Incluso se presentaba con nombre y apellido,”., en una precaria vivienda ubicada en calle Ituzaingó en Paraná.Se recuerda que la víctima estuvo internada por las graves quemaduras sufridas ySi bien la pericia que se realizó en el laboratorio de Quimica-Forense de la Dirección Criminalística dio como resultado que no hubo ningún acelerante para la combustión del incendio,, publicóMiriam Lescano, hermana de la víctima, expresó que “Vero tenía una puerta de chapa que la tapaba del lado de adentro con un colchón porque tenía los vidrios rotos y entraba mucho frío.y deberá establecerse si fue intencional o accidental.El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull comentó que “”.Montrull aguarda resultados de los informes del Copnaf sobre el tratamiento y seguimiento que realizan con las tres niñas y el bebé que sufrieron el incendio. Luego el fiscal evaluará tomar declaración indagatoria.Mientras se espera algún avance de la investigación, Miriam Lescano expresó que “” y reiteró que su hermana no era fumadora. Además, recordó que estaba amenazada por su marido: “Apenas lo conocí no me cayó bien,”, finalizó.