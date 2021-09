Por el robo de cables de telefonía, varios vecinos quedaron sin el servicio

Varios vecinos de Bajada Grande quedaron sin el servicio de telefonía debido al robo de cables en calles Croacia Sur y Croacia Norte. Desde la comisaría recomendaron a través dedar aviso en caso de ver a personas sospechosas con una sierra en la mano.comunicó ael subjefe de comisaría decimoprimera, Emanuel Morales Nieto. Si bien no confirmó la cantidad de usuarios afectados, el subcomisario indicó que“En estos momentos se está dando frecuentemente el robo de cables, pero no es un robo diario o cotidiano;”, indicó Morales Nieto al reconocer que. “Por lo pronto no porque se necesita de algún testigo que haya visto a quien haya robado los cables para proceder luego a informar a los fiscales”, explicó.En la oportunidad, el subcomisario comentó que “hace unos meses, una vez hubo un detenido por la sustracción de cables; la persona fue aprehendida en el lugar cuando robaba el cableado”. Es que de acuerdo a lo que refirió,En ese sentido, el funcionario policial recomendó a los vecinos de Bajada Grande, denunciar estos hechos. “Es importante que los vecinos cuando vean a personas sustrayendo cables, o que se encuentran en situaciones sospechosas en un lugar oscuro, que llamen al 911 o a la comisaría”, instó Morales Nieta., reconoció al alertar que este tipo de robos “pueden llegar a ser peligroso” para los mismos malvivientes que cometen estos ilícitos.Finalmente, el subcomisario prometió quepara tratar de localizar a estas personas que están sustrayendo los cables”.