Chocaron dos camiones y la gente se llevó la verdura que quedó desparramada

Se produjo un impresionante choque en la autopista Rosario-Santa Fe, en el que no se lamentaron heridos, pero uno de los camiones involucrados perdió parte de su carga: se le cayeron los cajones de verdura al asfalto.Según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), el accidente ocurrió en el kilómetro 18, en jurisdicción de San Lorenzo e involucró a dos rodados de gran porte: uno transportaba verduras y el otro aceite.La colisión fue por aproximación, el camión que llevaba verduras chocó al otro por atrás y terminó muy dañado, a tal punto que su carga acabó en el asfalto. No se contaron heridos.En el transcurso de la mañana, mucha gente se enteró del choque y fueron por la mercadería que cayó del rodado hacia el asfalto.El conductor del camión dialogó con Telefé sobre el siniestro: “Iba el muchacho con poca luz atrás y no lo vi, no volqué, sino que lo choqué de atrás.

El otro camión transportaba aceite. Yo me dirigía hacia el mercado central de Buenos Aires. Como en todo accidente la gente se aprovecha. Estamos tratando de recuperar lo que queda de la mercadería”.“Nos enteramos por Facebook y vinimos. Nos llevamos unos tomates, pepinos y berenjenas”, dijeron unos hombres que aprovecharon la situación y se llevaron la mercadería caída.