Querían ir a la Costanera pero se perdieron y fueron víctimas de violento asalto

“HDP dame todo o te mato”

Arañó al delincuente y escaparon

Lo que les dijo un policía

Un matrimonio oriundo de Concordia, que eligió a Paraná como destino turístico para disfrutar de un paseo de fin de semana, fue víctima de un, aseguraron en comunicación con“Salimos de un local de calle San Juan y queríamos ir a pasear a la Costanera, pero doblamos hacia el otro lado; cuando nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, pensamos en dar vuelta manzana para volver por el camino correcto, perocontó Teresita a. La mujer de 57 años no se había percatado que, junto a su esposo, Alberto de 67 años,Y continuó: “Dimos unas vueltas por el barrio tratando de encontrar la salida, hasta que quedamos en un callejón sin salida; retrocedimos, pero al tomar otra calle,La mujer aseguró que al rostro de uno de los sujetos lo tiene muy presente porque. “Con las armas que tenían golpearon la ventanilla del auto y mi marido, por miedo a que la rompieran y lo lastimaran, la bajó; ahí aprovecharon, abrieron la puerta y, recordó.Según su relato, cuando las puertas del vehículo se destrabaron, el otro ladrón aprovechó para amedrentarla a ella y exigirle sus pertenencias., fueron las palabras que le profirió el delincuente.“No teníamos los teléfonos en el auto y la plata estaba en mi cartera, que había dejado del asiento y pisaba con fuerza”, explicó.Teresita aseguró que ella,, reaccionó no de la mejor manera.le gritó al ladrón y lo arañó en el cuello.De acuerdo a sus palabras, el asaltante “se sorprendió y dio un paso atrás”. “Con las puertas del auto abiertas le grité a mi marido que arrancara, salimos rapidísimo de ese lugar,, indicó al resaltar:El matrimonio escapó del intento de asalto a gran velocidad y en contramano. En el trayecto, se cruzaron con un policía que les advirtió de la mala maniobra.; le explicamos que no éramos de Paraná y le consultamos por qué no había presencia policial en el lugar, a lo que él nos contestó:”, detalló Teresita en comunicación conLa pareja de adultos mayores se domicilia en el barrio La Bianca de Concordia, y según aseguró a este medio, “jamás” vivieron una situación de estas características., sentenció la damnificada.