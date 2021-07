La joven secuestrada y abusada en Paraná fue internada: su mamá solicita ayuda

Una joven de 20 años fue secuestrada el pasado martes 6 de julio cuando se dirigía a la casa de una amiga. La llevaron a la fuerza a una vivienda donde estuvo encerrada durante casi una semana. La golpearon, abusaron sexualmente y hasta quemaron parte del cuerpo.El hecho sucedió en una vivienda a pocas cuadras de comisaria Novena, en barrio Anacleto Medina Norte de la capital entrerriana.Durante la jornada de este miércoles, la joven fue internada en una institución de Paraná. María, su mamá expresó aque mental y físicamente “no está bien y por eso se tomó esta decisión”.Según manifestó la mujer, la joven “fue atendida de pies a cabeza. Los médicos están al tanto de su problema con la droga y están asistiéndola”. Además, agregó que los días posteriores al rescate “fueron terribles para ella”.“Gracias a Dios la Justicia hizo todo y estoy muy agradecida”, señaló María.Por otra parte, la mujer pidió la colaboración de toda la comunidad para ayudarlas. “Hoy en día no me alcanza para solventar sus necesidades, por eso pido ayuda. Lo que puedan donar, es bien recibido”, dijo.Están solicitando: Ropa de abrigo y calzado; elementos de higiene personal. Los interesados en colaborar, pueden acercar las donaciones a Canal Once.