Denunciaron que menor de 15 años abusó de una nena "fingiendo un juego"

“El 22 de enero mi hija, en ese momento de cinco años, sufrió un abuso sexual de parte de mi vecino, un chico de 15 años. A través de un juego, él le decía ser ‘Masterchef’ y le hacía probar cosas a mi hija, mientras ella tenía los ojos cerrados. Entre esas cosas le introdujo su miembro a mi nena”, comenzó relatando a Códigos, la mamá de una niña que hoy tiene seis años.



La mujer contó que a sus hijos, “desde que fueron muy pequeños les advertimos del cuidado de su cuerpo y del cuidado del cuerpo de los demás. La nena fue a casa y le relató a mi esposo lo que pasó. Hicimos la denuncia, intervino la fiscal, me dieron oficio por el cual la nena está hoy en tratamiento psicológico”.



“El chico que abusó de mi hija sigue enfrente de mi casa como si nada. Hoy lo veo pasar como si nada por el frente de mi casa. Es terrible porque no se puede hacer nada judicialmente, porque las leyes dictan que a los menores no se les puede hacer nada, no se les puede dictar condena”, detalló la mujer.



De la misma manera confió que su familia vive “un calvario” porque “mis hijos no pueden salir a la puerta de mi casa, lloran cuando ven que están los familiares afuera. Es terrible lo que tenemos que vivir”.



“Hoy mi familia sigue sufriendo. Hay muchos que tratan de consolarnos, nos dicen ‘al menos no la violó’ o ‘al menos no la mató’, pero no queremos que haya más niños violentados, abusados sexualmente”, se explayó la mujer.



En tanto, mencionó: “Hoy en día, la familia del agresor de mi hija dice que son todos inventos de la nena. La fiscal lo llamó a declarar porque, según nos manifestó ella, no tiene dudas que el abuso ocurrió. Y así y todo, la familia de esta persona, está empecinada en dejarnos mal delante de todos los vecinos”.



La mujer aclaró que la nena que hoy tiene seis años “en el momento del hecho, estaba jugando con el sobrino de este chico de 15, el nene tiene la misma edad de mi hija, en la casa del chico. En un momento, ocurrió este abuso. Mi nena no era de ir mucho a esa casa, porque el otro niño no es de acá, entonces sólo cuando el nene venía a Paraná, ella iba a jugar con él. Fue un segundo, nunca nos hubiésemos imaginado lo que pasó, y eso que uno cuida tanto a sus hijos”. Elonce.com.