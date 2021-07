Camión caído de un puente: confirmaron identidad del chofer y retiran el chasis

Policiales Camión cayó a un arroyo y el conductor falleció atrapado en la cabina

Rescate del vehículo

Identidad

Lugar del accidente

Un camión dedicado al traslado de pollos vivos cayó en horas de la madrugada de este miércoles,, cerca de la intersección con la Autovía 14, en el Departamento Colón.Según informaron Bomberos Voluntarios de San José, el siniestro se produjo alrededor de las 4.30 de este miércoles yMatías Maschio, bombero voluntario de San José confirmó a, dijo y aclaró que había quedado aprisionado en el vehículo “por lo que no se lo pudo sacar", afirmó.Desde muy temprano, la policía y los bomberos trabajaron en la zona y, para retirar el chasis del vehículo.En tanto, este mediodía,Si bien, aún no se determinaron las causas del accidente, se pudo confirmar que llovía en el lugar al momento del hecho. Además, se descartaba que el camioneroy se dirigía hacia una empresa avícola de la localidad de San José.Asimismo, Maschio dio cuenta a Elonce que "en ese puente no suelen ocurrir accidentes. Está cerquita de una rotonda, así que