Camión cayó a un arroyo y el conductor falleció atrapado en la cabina

Un camión dedicado al traslado de pollos vivos cayó en horas de la madrugada de este miércoles desde el puente sobre el Arroyo Perucho, en la ruta 130, cerca de la intersección con la Autovía 14, en el Departamento Colón.Según informaron Bomberos Voluntarios de San José, el siniestro se produjo alrededor de las 4.30 de hoy.La cabina quedó sumergida, por lo que personal policial y bomberos trabajaba en el lugar buscando al conductor.Matías Maschio, bombero voluntario de San José confirmó aque llovía en el lugar al momento del hecho.Asimismo, confirmó que el conductor fallecido "quedó atrapado en la cabina, bajo el agua, según lo que pudo constatar la brigada de rescate acuático. Pero como está aprisionado, no se lo pudo sacar", por lo que aguardaban una grúa para retirarlo.Asimismo, durante el programa, ratificó que la víctima es oriunda de San José, tiene aproximadamente 50 años y que trabajaba en una empresa del lugar.Asimismo, dio cuenta de que "en ese puente no suelen ocurrir accidentes. Está cerquita de una rotonda, así que mucha velocidad no pudo haber llevado", al tiempo que descartó por el momento la participación de otro rodado y señaló que "por lo que se constató en la cabina iba sin acompañante".