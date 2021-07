Accidente fatal en Concordia: condenas condicionales para los dos acusados

El pasado miércoles 7 de julio, en los tribunales de Concordia, el juez Ives Bastián, dio a conocer el veredicto en la causa caratulada “Schneider, Luciano Nicolas y Tarabini, Lucas Tomas s/ homicidio culposo”.

Ambas personas se encontraban imputadas por el fallecimiento de Martina Lascurain, de 22 años, ocurrido el pasado 3 de septiembre de 2018, en la esquina de Urquiza y Uruguay frente a la escuela primaria Almafuerte, de la ciudad de Concordia.



Lascurain iba de acompañante en una motocicleta Suzuki, que circulaba de norte a sur y terminó colisionanado contra un remís al llegar a la intersección de Uruguay.

Producto del impacto, la joven fue despedida y golpeó contra un colectivo sufriendo politraumatismos en distintas partes del cuerpo. A pesar de ser trasladada de urgencia el hospital Masvernat, los médicos no pudieron evitar su fallecimiento. Condenas Bastián declaró a Scheneider como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo, por la conducción imprudente de un vehículo automotor y en consecuencia, lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y de seis años de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo automotor, indicó DRU.



Además, se le impuso las siguientes reglas de conductas por el plazo de tres años. De esta forma, tendrá que mantener su actual domicilio; abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes en lugares públicos y de conducirse en la vía pública bajo los efectos de las sustancias mencionadas; concurrir al Centro de Fortalecimiento Social o institución similar, pública o privada, a fin de que profesionales de la salud o la psicología evalúen la necesidad de continuar y/o fortalecer el tratamiento recibido, y en su caso acredite su cumplimiento; revisar sus conocimientos sobre la ley de tránsito vigente debiendo efectuar un curso ante una autoridad pública con reconocimiento; realizar cuatro horas mensuales de trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público. Pena condicional En cambio, a Lucas Tarabini, quien conducía el vehículo que prestaba servicios como remis, el magistrado lo declaró autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo automotor agravado. Y en consecuencia lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional y siete años de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo automotor.



También, se le impuso las siguientes reglas de conductas por el plazo de tres años. De esta manera, deberá mantener su actual domicilio; abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes en lugares públicos y de conducirse en la vía pública bajo los efectos de las sustancias mencionadas; revisar sus conocimientos sobre la ley de tránsito vigente, debiendo efectuar un curso de conducción por ante una autoridad pública con reconocimiento oficial; realizar cuatro horas mensuales de trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público.