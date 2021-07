Nene abusado por portera es amigo de una de sus hijas: identifican a quien filmó

Policiales Portera de una escuela se grabó mientras abusaba de un chico y está prófuga

Policiales Detuvieron a portera de escuela que se filmó abusando de un menor

La provincia de San Juan sigue convulsionada por el caso de la portera escolar que se grabó mientras incitaba a un menor de edad a que le tocara los senos. Después de la detención de la mujer, los investigadores ya lograron identificar al hombre que la acompañaba en el video y que se encargó de filmar el episodio de abuso. Además, los padres declararon ante el fiscal.Todo comenzó cuando un video y tres imágenes de alto contenido sexual se difundieron en chats de WhatsApp de padres y madres de la escuela Ramón Barrera, de 25 de Mayo, en las afueras de la capital sanjuanina.Además, la mujer se retrató en la cama, sobre el menor, simulando una pose sexual.Tras la intervención de la directora de la escuela, el Ministerio de Educación provincial presentó una denuncia en un Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI).. Ahora, los investigadores están cerca de apresar a su acompañante., aunque no trascendió públicamente su identidad. Se trataría de un adulto no conviviente con Tejada.Su detención, además, permitirá que los investigadores secuestren los dispositivos electrónicos y el material que tenga en su poder.Por otro lado, en las últimas horas se conocieron detalles de la relación entre el chico y la portera. Al momento de la detención de la mujer, el niño, de 14 años, estaba en la misma casa.Según los investigadores, el nene "está bien" ySi bien no quisieron hablar con los medios locales, los padres del joven declararon ante el fiscal Roberto Mallea, que lidera la investigación.", dijo Mallea, según recoge el diario El Zonda.El detalle, sin embargo, no modificará la situación penal de la portera: no existe consentimiento con un menor de esa edad.Los padres todavía no se sumaron como querellantes en la causa, que tiene a Tejada imputada por "corrupción de menores, con exhibiciones obscenas".Los mismos cargos podrían caberle al hombre que grabó el video y arengó a la situación sexualizada.