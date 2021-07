Portera de una escuela se grabó mientras abusaba de un chico y está prófuga

Un escándalo sacude a San Juan, después de que la portera de una escuela se filmara abusando de un menor de edad. Intervino el Ministerio de Educación provincial, que radicó una denuncia, pero la mujer aún no fue detenida.Un video y tres fotografías se difundieron en los últimos días a través de las redes sociales y WhatsApp. En ellas se ve a la mujer junto a un niño, al que insta a tocarle los pechos.-Foto La Voz de Córdoba-La mujer se llama Paola Tejada y trabaja como encargada en la escuela Ramón Barrera, del departamento 25 de Mayo, en las afueras de la capital sanjuanina. Tras la denuncia, fue apartada de su puesto.En la grabación -no se conoce de cuándo data ni dónde se realizó-, la mujer estimulaba al niño para que la besara y le tocara los senos, con la excusa de que escondía una golosina en su corpiño.Las imágenes fueron registradas por un hombre, cuyo rostro no aparece en el video. Las autoridades investigan para dar con su paradero.En otra imagen, se ve a la mujer echada sobre el niño, con las piernas semiabiertas, simulando una pose sexual.Tras la difusión de lo que se califica como abuso de menores, la directora de la escuela se puso en contacto con el Ministerio de Educación, que radicó una denuncia en la Unidad Fiscal ANIVI.Según el diario Zonda, ya existe una orden de arresto, pero Tejada todavía no fue detenida."Ante la gravedad del hecho se dio intervención a la Justicia aportando el material y datos de la acusada. Se desconoce el lugar donde se desarrolló el hecho, pero se aportó el material para que se investigue y se establezca responsabilidad del accionar de los involucrados y se aplique la sanción legal correspondiente de corroborarse el delito", expresó el ministerio provincial en un comunicado.