Desactivan reuniones sociales en viviendas con hasta 30 asistentes en Paraná

Nuevamente, se multiplican las reuniones sociales no permitidas en el marco de la pandemia de coronavirus y el personal policial tuvo varias intervenciones durante la madrugada de este domingo en la capital entrerriana.Al menos cinco intervenciones del personal de Comisarías, en diferentes zonas de la ciudad, se realizaron este domingo y se notificó a las personas asistentes a las fiestas no autorizadas, se confirmó a Elonce.Fuentes policiales señalaron que a las 01:40, personal de Comisaría Cuarta fue comisionado por la sala 911 a calle Garat, casi Brown, por una reunión social no autorizada.Al llegar los funcionarios constataron que se llevaba cabo una reunión social no autorizada, por lo que proceden a notificar al propietario de vivienda, como así también a otras 30 personas.Según la información brindada por fuentes policiales, a las 01:45 de este domingo, personal de Comisaría Segunda, fue comisionado por la Sala 911 a calle Monte Caseros, por un evento no autorizado. Al llegar los funcionarios constatan la reunión no autorizada, y notificaron a 11 personas sobre el DNU Vigente.En tanto, a las 02, personal de Comisaría Decimocuarta fue comisionado por la sala 911 a calle Dobler al final, de Paraná, por un supuesto evento no autorizado.Al llegar al lugar, constataron que había música en la vivienda, por tal motivo, se notificó a la dueña de la casa, quien manifestó estar festejando un cumpleaños. Los efectivos notificaron a las 6 personas que estaban en el lugar.Posteriormente, a las 04 de este domingo, efectivos de Comisaría Decimosexta concurrieron a zona de calles Los Yaros y Sosula, donde se llevaba a cabo una reunión social no autorizada.En el lugar, el propietario de la casa, indicó a los efectivos que estaba haciendo una fiesta. Los uniformados hicieron salir a los concurrentes y se confirmó que en la vivienda, había 28 personas, quienes luego de ser notificados del DNU vigente, se retiraron del lugar.Por otra parte, a las 04:10, personal de Comisaría Decimosegunda fue comisionado por la sala 911 a calle Las Piedras- Barrio Municipal, por otra fiesta no autorizada.Al llegar los funcionarios policiales, constataron que había una reunión de personas, quienes estaban incumpliendo el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 411/21. Ante ello, notificaron mediante acta a la propietaria de la vivienda y a las 11 personas que se encontraban en el interior de la vivienda.