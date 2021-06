Estafas telefónicas: le robaron $330.000 a través de falsa transacción comercial

Las estafas telefónicas continúan a la orden del día. En Federal, este miércoles se radicaron tres denuncias por hechos de este tipo en sede policial. Desde la Jefatura Departamental Federal reiteraron las recomendaciones para evitar caer en la trampa.



“Hubo tres denuncias en un día por este tipo de estafas bajo la misma modalidad delictiva y, de hecho, en dos de los casos, los números de teléfonos eran coincidentes, de Buenos Aires; es decir que una misma persona estafó a dos vecinos”, reveló a Elonce el subjefe de la Departamental policial de Federal, comisario mayor Carlos Kinderncht.



El ardid inicia cuando las personas acuerdan transacciones a través de los grupos de compra-venta de la red social Facebook; pautan una trasferencia bancaria y posteriormente con la excusa de que, por ejemplo, en vez de realizar la trasferencia de $50.000, que fue el valor de la transacción, alegan que la hicieron por $500.000 y que ya radicaron la denuncia ante la entidad bancaria, solicitando la devolución del dinero que dijeron transfirieron de más.



Los estafadores les solicitan a sus víctimas que vayan hasta el cajero automático para realizar la transacción de devolución, todo ello mediante una comunicación telefónica, hasta lograr el convencimiento de la víctima. Es así como las personas aportan todos los datos de su cuenta bancaria, y los embaucadores les sustraen todos sus ahorros y hasta les hacen tramitar un crédito que luego transfieren a otras cuentas.



“A una de las víctimas le robaron 80.000 pesos que tenía ahorrados y le tramitaron un crédito por 250.000 pesos que luego le hicieron transferir a otras cuentas”, confirmó el comisario a Elonce.



De acuerdo a lo que indicó el funcionario policial, un segundo caso no llegó a concretarse porque el banco detectó la operatoria irregular y bloqueó la cuenta de la víctima.



Y en el tercer caso, un comerciante transfirió 27.000 pesos para la supuesta compra de 13 camperas. “Cuando esta persona transfirió el dinero a la cuenta que le indicaron, lo bloquearon y no supo nada más acerca de los presuntos vendedores”, refirió el comisario al dar cuenta que se iniciará una investigación para dar con los titulares de las cuentas bancarias. Reiteran recomendaciones La Policía pidió abstenerse de brindar claves de acceso a cajeros, ni proporcionar los números de la tarjeta de débito o crédito a través de llamadas telefónicas, y ante la duda cortar la comunicación.



Es por eso que reiteran y alertan sobre tomar todas las medidas preventivas ante este tipo de transacciones. Ante esta situación se brindan las siguientes recomendaciones:



-No informar claves de acceso de cajeros y home banking. Las mismas son personales, por lo que no se debe permitir que nadie las conozca. Ninguna persona debe solicitarle tales datos, no son necesarios para la realización de una transacción de éstas características.



-No brindar datos personales ni claves, ni proporcionar los números de la tarjeta de débito o crédito a través de llamadas telefónicas y ante la duda cortar la comunicación o bien asesorarse.