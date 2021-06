Joven murió al caer de un puente en Bariloche: se habría sacado una selfie

Una joven de 21 años murió al caer desde un puente en Colonia Suiza, Bariloche. De acuerdo a lo que se sabe, el martes Aldana Boca estaba sacándose una selfie en un puente ubicado sobre el arroyo Goye.La chica, que se hacía llamar Sofía Carro en las redes, habría resbalado mientras armaba la foto y se precipitó desde 10 metros de altura. El único testigo del hecho fue su novio, quien dio aviso a las autoridades. El joven de 21 años dijo a la policía de Río Negro que su pareja estaba en la baranda del puente en el proceso de tomar la selfie cuando se cayó al vacío.Después de una intensa búsqueda el cuerpo fue encontrado este miércoles."Aparentemente ella se quiso sacar una foto, es la versión que el señor dio a la Policía, hasta que no determinemos la situación de esta persona la Fiscalía no pude tomar una declaración testimonial", señaló por su lado la fiscal Betiana Cendón. La funcionaria aseguro que no descarta ninguna hipótesis.La pareja había arribado al sector en un VW Gol que será periciado por los expertos. Además se requisaron los celulares de ambos.Estaban conversando mientras tomaban cerveza. En un momento Aldana se ubicó en la baranda para concretar la foto destinada a sus redes sociales y se precipitó, según la versión del joven.El novio de la víctima bajó hasta el arroyo intentando salvar a Aldana, contó, pero no pudo encontrarla. Acto seguido se dirigió hasta un destacamento policial de las cercanías para denunciar el accidente.