Video: una mujer resistió un secuestro y la pasaron por arriba con el auto

Una cámara de seguridad de la localidad bonaerense de Wilde captó un particular episodio de inseguridad del que fue víctima una joven que caminaba sola por la calle a plena luz del día. Investigan un intento de secuestro.El reloj marcaba las 17.20 del miércoles pasado. A esa hora las imágenes muestran la aparición en escena del vehículo que alcanza a la víctima cuando pasaba por la calle Lomas de Zamora, entre Merlo y San Nicolás, y se detiene a la par de ella.Solo uno de los ocupantes del coche es el que baja y se abalanza sobre la mujer y trata de subirla por la fuerza al auto sujetándola del pelo y de sus ropas, según el video que fue difundido por el portal local Avellaneda Hoy y que después se viralizó en las redes.La víctima se resistió con todas sus fuerzas y en el tironeo logró zafarse del agresor pero cayó al asfalto. No tuvo tiempo de incorporarse antes de que los presuntos secuestradores aceleraran para escapar y terminaran pasándole por encima a la joven a toda velocidad.Los vecinos de la zona que escucharon los gritos de la chica salieron a asistirla en el lugar y, según trascendió, se fue por sus propios medios con un gran susto y alguna que otra herida leve que le produjo la caída, publicóTras el impacto que causaron las imágenes, el interrogante que todavía no consiguieron develar es cuál era el objetivo del ataque, si efectivamente se trató de un intento de secuestro como se puede presumir por el video, o si la finalidad era robarle las pertenencias a la víctima o abusar sexualmente de ella.