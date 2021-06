Robaron el equipo exterior de un aire acondicionado: "Es un daño muy grande"

El director del lugar, Miguel Quiroga

, relató aque "hace menos de mes" habían sufrido otro ilícito, en el que les habían sustraído el equipo exterior de un aire acondicionado. Este viernes, al ingresar a la institución tomaron conocimiento que "les faltaba otro equipo igual al anterior".Explicó que de acuerdo a lo que han consultado, esos motores "no les sirven para nada (a los delincuentes), pero sí, al CIC nos hacen un daño muy grande y a la comunidad también".Los aires acondicionados se ubican en las aulas "y sirven para quienes vienen a recibir educación, tanto a mayores como adolescentes". Se trata de equipos de calor y frío."Estamos muy amargados. Al que nos quedaba, decidimos sacarlo directamente para que no se lo puedan llevar", contó.Dijo que los equipos "no estaban desprotegidos" ya que para que no se los lleven "los habíamos soldado y puesto candado. No se cómo hicieron, pero lograron sacarlo".Expresó que en el lugar carecen de cámaras de seguridad.