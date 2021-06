Migraciones detectó un presunto caso de trata de personas

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, logró detectar el pasado martes un presunto caso de trata, gracias a la capacitación brindada por el área de Detección Temprana de Trata y Tráfico de Personas, creada en septiembre de 2020 por la directora de la DNM, Florencia Carignano.



Agentes de Migraciones, organismo a cargo de la cartera de Interior que conduce Wado de Pedro, capacitados en detección temprana de trata y tráfico de personas, pudieron identificar rápidamente a un ciudadano peruano mayor de edad, que se presentó en la sede central del organismo con el objetivo de regularizar la situación migratoria de dos menores, una niña discapacitada de 4 años y un menor de 6 años, ambos de nacionalidad peruana.



Mientras los agentes migratorios lo asistían en las instalaciones del organismo, fiscalizaron la documentación que entregó, pudiéndose corroborar la información en las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, confirmando de esta manera que los datos no coincidían con la información oficial de los niños.



Frente a las contradicciones y dificultades de su relato, teniendo en cuenta que los apellidos informados sobre los presuntos familiares de los niños no coincidían con las bases de datos, y al no estar los menores presentes en el lugar, la jefa del área de Detección Temprana de Trata y Tráfico de Personas, Guillermina Benito, decidió dar intervención inmediata al juzgado de turno, el Nacional en lo Criminal y Federal número 10.



El caso, caratulado en la causa judicial como "NN sobre averiguación de delito", derivó en un allanamiento en la vivienda del ciudadano peruano, al que acudieron agentes de Prefectura Naval, y personal del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñez de Tigre del Organismo de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, convocados por Migraciones. Finalmente se pudo vincular a los menores con la madre, regularizando la situación migratoria de los mismos, independientemente de la actuación judicial.