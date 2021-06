Hallan en descampado el cadáver de mujer semidesnuda y golpeada en la cabeza

El cadáver de una mujer semidesnuda, con un golpe en la cabeza y cortes en distintas partes del cuerpo fue encontrado en la noche de este martes en un descampado del partido bonaerense de Merlo.



Los investigadores intentaban identificar a la víctima, según informaron fuentes judiciales y policiales.



El hallazgo se produjo en un terreno baldío ubicado en la calle Iwanosky, entre Ernesto Renán y Blanco Encalada, en inmediaciones de un club deportivo llamado El Remanso.



La información recogida por Télam indica que el cuerpo de la víctima fue hallado por otras mujeres que estaban circunstancialmente en el descampado y que dieron aviso de inmediato al teléfono de emergencias 911.



Al lugar acudieron efectivos de la comisaría 3ra. de Merlo, quienes en el fondo de un vivero y a unos 50 metros de la calle constataron la presencia del cadáver de una mujer semidesnuda, tapada con una campera, con un palo sobre el rostro y una piedra al costado.



Minutos después se hizo presente en el lugar la fiscal Adriana Suárez Corripio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 del Departamento Judicial de Morón, quien impartió las primeras directivas y convocó a los peritos de la Policía Científica.



Un médico legista determinó preliminarmente que la mujer -quien de momento no ha sido identificada- tenía entre 35 y 40 años y presentaba una herida en el cráneo, producto de un golpe con un objeto contundente, que le habría provocado la muerte.



Asimismo, el médico también estableció que la víctima tenía varios cortes superficiales, que a simple vista no había signos de abuso sexual y que la data de muerte era de unas 10 horas aproximadamente.



Sin embargo, se aguardaba el resultado de la operación de autopsia para determinar la mecánica de la muerte de la mujer y si fue víctima de abuso, añadieron las fuentes consultadas.



Los vecinos señalan "un auto blanco"



Vecinos de la zona le manifestaron este martes a Clarín que aproximadamente en el horario indicado en la data de muerte vieron a un Volkswagen Gol blanco, sin patente, detenerse en el lugar en el que se encontró el cadáver.



El conductor arrojó algo y siguió su camino, aunque los que lo observaron no sospecharon que podía ser el cuerpo de una persona.



Los mismos vecinos expresaron que el barrio "es tierra de nadie" y "ni la policía quiere entrar", y relacionaron lo sucedido este martes con otro hecho acontecido el pasado domingo.



El conductor de un auto de similares características que el señalado habría intentado secuestrar a una niña de 13 años, quien logró salir corriendo porque en el momento en el que estaba por ser abordada apareció su padre y le gritó a quien iba en el auto, "un hombre de ojos claros”.